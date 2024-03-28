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Karabük Üniversitesi ile ilgili 'nefret' paylaşımları ile ilgili gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyadaki nefret söylemi içeren paylaşımlarla ilgili 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 8'i yakalandı.

15:43 - 28/03/2024 Perşembe
DHA
Karabük Üniversitesi
Karabük Üniversitesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde Afrikalı öğrencilerle birliktelik yaşayan bazı öğrencilerin HIV ve HPV şüphesiyle hastaneye başvurduğu iddialarıyla ilgili sosyal medyada yapılan nefret içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.


Bu kapsamda 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.




#Karabük Üniversitesi
#Ankara
#Öğrenci
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