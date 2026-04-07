Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’nun 9’uncu aktivasyon faaliyeti gerçekleştirildi

16:417/04/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Bakanlığın sanal medya hesabındanfaaliyete ilişkin paylaşım yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye komutasında düzenlenen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’nun 9’uncu aktivasyon faaliyetinin başarı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye komutasında düzenlenen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’nun 9’uncu aktivasyon faaliyeti başarı ile icra edildi. Türk, Bulgar ve Rumen mayın avlama ve tarama gemilerinden oluşan Görev Grubuna; denizde TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi komuta kontrol ve lojistik destek gemisinden, kıyıda İstanbul Boğaz Komutanlığında teşkil edilen karargahtan komuta edildi. Aktivasyon kapsamında; başta Karadeniz’de sürüklenen mayın ve insansız araç tehdidine yönelik gayret sarf edildi ve Karadeniz’deki üç müttefik ülkenin Deniz Kuvvetleri unsurları arasında birlikte çalışabilirlik seviyesi artırıldı" ifadelerine yer verildi.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Karadeniz
#Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
