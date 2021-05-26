Gündem Karadenizin en risksiz ilinde vakalar hızla düşüyor
SİNOP TÜRKİYE

Karadeniz’in en risksiz ilinde vakalar hızla düşüyor

Koronavirüs vakalarında 445,35’le kendi zirvesini gören Sinop’ta vaka oranı bir ayda hızlı bir düşüş göstererek yüz binde 51,28’e kadar geriledi. Karadeniz’in en risksiz ili haline gelen Sinop’ta vakalardaki düşüş Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasına da yansıdı. Kıpkırmızı olan şehirde şu an düşük riski gösteren mavi renk dahi görülmüyor.

Haber Merkezi İHA
Karadeniz’in en risksiz ilinde vakalar hızla düşüyor
Arşiv

Sinop’ta koronavirüs vakaları düşüşünü sürdürüyor. Kentin, 8-14 Şubat’ta açıklanan ilk tabloda yüz binde 79,52 vaka oranı vardı. 17-23 Nisan’da kent yüz binde 445,35 vaka oranı ile kendi zirvesini gördü.

İHA

En riskli olduğu bu tarihte şehir kıpkırmızı bir görünümdeydi. Hastane ve yoğun bakım doluluklarının yüksek olduğu belirtilmişti.

İHA

Açıklanan son 4 tablodur durum tersine dönüyor. 24-30 Nisan’da vaka oranı yarıya düşerek 213,43 oldu. Bu düşüş diğer tablolarda da devam etti. Dün açıklanan 15-21 Mayıs tablosunda vakalar ilk açıklanan tablonun da altına indi. Sinop yüz binde 51,28 vaka oranıyla Karadeniz Bölgesi’nin en risksiz ili oldu.

İHA

Hayat Eve Sığar uygulamasında şehirdeki kırmızı görünüm yerini renksizliğe bıraktı.

İHA

Şehrin risksizliği haritaya renksizlik olarak yansıdı.

Şehir daha önce çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken son 2 haftadır turuncu kategoride yer alıyor.


İHA

Sinop şu anda sarı kategoriye ve maviye de hiç olmadığı kadar yakın.

Tam kapanma sonrası vaka sayısı düştü: Yoğun bakım yatakları iki haftada boşaldı
KORONAVİRÜS
Tam kapanma sonrası vaka sayısı düştü: Yoğun bakım yatakları iki haftada boşaldı

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki aşı ikna ekiplerinin başarısına uluslararası basından büyük övgü
KORONAVİRÜS
En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki aşı ikna ekiplerinin başarısına uluslararası basından büyük övgü
Abone Ol Google News
Bardağı 20 lira

Bardağı 20 lira

Sivas'ta kadınlar dik yamaçlara çıkıp topluyor.
Evleri yıkıldı umutları değil

Evleri yıkıldı umutları değil

​Mahmud'un doğum günün evlerinin enkazında kutladılar.
Polonyalı gazeteci Saulski: ABD yerine Türkiye’nin müttefikliği daha güvenli

Erdoğan'ın destek konuşmasından sonra ilk açıklama.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

​Aşılar özel soğutucu TIR'larla Aşı ve İlaç Deposu'na naklediliyor..

​Bakanlık duyurdu: KOBİ'lere 'Nefes Kredisi'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.