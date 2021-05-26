Karadeniz’in en risksiz ilinde vakalar hızla düşüyor

Sinop’ta koronavirüs vakaları düşüşünü sürdürüyor. Kentin, 8-14 Şubat’ta açıklanan ilk tabloda yüz binde 79,52 vaka oranı vardı. 17-23 Nisan’da kent yüz binde 445,35 vaka oranı ile kendi zirvesini gördü.

İHA

En riskli olduğu bu tarihte şehir kıpkırmızı bir görünümdeydi. Hastane ve yoğun bakım doluluklarının yüksek olduğu belirtilmişti.

İHA

Açıklanan son 4 tablodur durum tersine dönüyor. 24-30 Nisan’da vaka oranı yarıya düşerek 213,43 oldu. Bu düşüş diğer tablolarda da devam etti. Dün açıklanan 15-21 Mayıs tablosunda vakalar ilk açıklanan tablonun da altına indi. Sinop yüz binde 51,28 vaka oranıyla Karadeniz Bölgesi’nin en risksiz ili oldu.

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İHA

Hayat Eve Sığar uygulamasında şehirdeki kırmızı görünüm yerini renksizliğe bıraktı.

İHA

Şehrin risksizliği haritaya renksizlik olarak yansıdı.

Şehir daha önce çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken son 2 haftadır turuncu kategoride yer alıyor.

İHA

Sinop şu anda sarı kategoriye ve maviye de hiç olmadığı kadar yakın.

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