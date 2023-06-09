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Karar Resmî Gazete’de: Fahrettin Altun yeniden İletişim Başkanı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

02:36 . 9/06/2023 Friday
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İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu


Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

Fahrettin Altun kimdir?


İletişim bilimleri profesörü olan Fahrettin Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Bir dönem ABD’de akademik çalışmalarda bulunan Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık vazifelerini yürüttü. Bunun yanı sıra SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.


Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun, Modernleşme Kuramı (2002) ve Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) başlıklı kitapları kaleme aldı. Bunların yanında Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz’da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sağladı.


Fahrettin Altun, 9 Haziran tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yeniden İletişim Başkanlığı görevine atandı.




#İletişim Başkanlığı
#Fahrettin Altun
#Atama
#Recep Tayyip Erdoğan
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