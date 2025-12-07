Karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Teknedeki 2 kişi Bozcaada İskelesi’ne getirildi.
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturup su alan teknedeki 2 kişi kurtarılarak Bozcaada İskelesi’ne getirildi.
Olay, dün saat 06.00 sıralarında Bozcaada ilçesi Tavşan Adası açıklarında meydana geldi. 7 metre uzunluğunda ‘Bartu 17’ isimli tekne, karaya oturup su almaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ‘TCSG-908’ botu tarafından teknedeki 2 kişi kurtarılarak, Bozcaada İskelesi’ne getirildi.
