Karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

15:387/12/2025, Pazar
DHA
Teknedeki 2 kişi Bozcaada İskelesi’ne getirildi.
Teknedeki 2 kişi Bozcaada İskelesi’ne getirildi.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturup su alan teknedeki 2 kişi kurtarılarak Bozcaada İskelesi’ne getirildi.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Bozcaada ilçesi Tavşan Adası açıklarında meydana geldi. 7 metre uzunluğunda ‘Bartu 17’ isimli tekne, karaya oturup su almaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ‘TCSG-908’ botu tarafından teknedeki 2 kişi kurtarılarak, Bozcaada İskelesi’ne getirildi.




#Çanakkale
#Bozcaada
#Tekne
