Marmaris'te karaya oturan tekne için kurtarma çalışmaları başladı

Marmaris'te karaya oturan tekne için kurtarma çalışmaları başladı

15:105/12/2025, Cuma
IHA
Marmaris'te tekne iskeleye çarparak karaya oturdu
Marmaris'te tekne iskeleye çarparak karaya oturdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle karaya oturan tekne sayısı 4 olurken, Uzunyalı mevkiinde iskeleye çarparak karaya oturan gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Marmaris ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırırken, denizde de etkisini gösteren fırtına sebebiyle bazı tekneler de sürüklendi. Sabah saatlerinde Türk bayraklı 3 gezi teknesi Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu’nda karaya oturmuştu.

Ağır hava şartları nedeniyle sürüklenerek karaya oturan Granitsa, Kastabos ve Wiseone isimli 3 gezinti teknesinin ardından, Uzunyalı mevkiinde de 1 gezi teknesi iskeleye çarparak karaya oturdu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kısa sürede bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından teknenin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Marmaris’te her yıl benzer görüntülerin yaşandığını ifade eden Siteler Mahallesi Muhtarı Gülizar Pekpak;
"Sahil Güvenlik geldi, hemen müdahale ettiler. Muğla AFAD aradı hemen. Bu yaşanan durum bence bir ihmal. Çünkü bu her sene olan bir şey. Marmaris’in havası belli. Turuncu alarm verildi. Niye yapıyorsunuz ki. Bu bilinçsizliktir"
dedi.



#Muğla
#Marmaris
#tekne
