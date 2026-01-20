Kardan imtihan: Yurdu etkisi altına aldı

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından yurdun büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırdı. Birçok kentte hava sıcaklıkları hızla düşerken, yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı, ekipler teyakkuz haline geçti.

TRAFİK FELÇ OLDU

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının eksi 2 ile 2 derece arasında seyrettiği kentte, kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş kapasitesi yüzde 15 azaltıldı. Karın etkisini artırmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 81’e kadar yükselirken, bazı ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle Komuta Merkezleri ve Çözüm Merkezi’ne 378 ihbar ulaştığını, başvuruların büyük bölümünün yol küreme ve tuzlama talebiyle ilgili olduğunu açıkladı.

EN SOĞUK İKİZDERE

İç Anadolu ve Karadeniz’de de soğuk hava etkisini gösterdi. Bolu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, termometreler eksi 4 dereceyi gösterdi. Meteoroloji verilerine göre günün en düşük sıcaklığı eksi 31,8 dereceyle Rize’nin İkizdere ilçesinde ölçüldü. Sivas’ın Şarkışla ilçesi ise eksi 30,3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ikinci noktası oldu.

KÖY YOLLARI KAPALI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl’de 280 köy yolunun tamamı ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri 110 personel ve 53 araçla yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Muş’ta kar kalınlığı kent merkezinde 60 santimetreye ulaşırken, merkez ve ilçelere bağlı 350 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli’de ise bazı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

Mardin’de kar yağışıyla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Mazıdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, ekipler sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda uyardı. Kayseri-Malatya Karayolu da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

150 kişi aynı anda kaydı

Ordu’nun Kumru ilçesinde iş adamları ve esnafın öncülüğünde sosyal medya üzerinden toplanan vatandaşlar, kar yağışının keyfini kendi imkanlarıyla oluşturdukları kayak merkezinde çıkardı. Trafiğe kapalı bir alanda bu yıl dördüncüsü düzenlenen eğlenceye yaklaşık bin kişi katılırken, etkinliğe yardımcı olan esnaf tarafından yöresel yiyecekler ve çay ikram edildi. Festival havasında geçen etkinlikte katılımcılar, birbirine tutunarak karda kaydı. Eğlencede yaklaşık 150 kişinin tek seferde poşetler yardımıyla birbirilerinden destek alarak kayması renkli anlara sahne oldu.

Çat Barajı tamamen dondu

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı ve içerisindeki yüzen adalar ilçede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Barajdaki tekne, alabalık kafesleri ve yüzen adaların donması fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı Muhammet Aktürk, göldeki tekne ve alabalık yetiştirilen kafeslerin de donduğunu belirterek, “Çat Barajı’nın donduğunu duyunca bölgeye geldim. Baraj tamamen donmuş. Bu manzarayı yaklaşık 10 yıl önce görmüştük” dedi.

Diyarbakır’da uçuşlar iptal

Diyarbakır’da önceki gece başlayan ve dün sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, sabah saatlerinde işe gidenler, araçlarının üzerindeki ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Bazı bölgelerde biriken kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler zaman zaman yollarda güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde, Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.







