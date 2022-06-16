Karısını elektrik vererek öldürmüştü: Cani kocaya 'indirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Veysi Turan, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmaya katıldı. Sanık Turan ve tahliyesini talep ederken, avukatı müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu vurguladı.
YARGITAY'IN KARARI DOĞRULTUSUNDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ VERİLDİ
Öldürülen Mübarek Turan'ın ailesinin avukatı Burak Göncü Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda, iyi hal indirimi uygulanmadan ceza verilmesini istedi. Bakanlık avukatı da bu talebe katıldı.
Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi.
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Sur ilçesi Harmanlar köyünde yaşayan 10 çocuk babası Maşuk Ateş’e ve kardeşlerine ailesi tarafından doğduktan sonra kimlik çıkartılmadı. Ateş’in kardeşlerinden kimisi evlenirken, kimisi de daha sonra kimlik çıkarttı.
35 yıl köyde çobanlık yapıp hiç kentte gitmediğini söyleyen 65 yaşındaki Ateş, devlet kayıtlarında olmayıp askerliğini yapmazken, sağlık gibi durumlarda ise başkalarının kimliğiyle sorunu giderdiğini söyledi. Lösemi MDS hastalığına yakalanan Ateş, birkaç tedaviyi ücretli yaparken, daha sonra hastanelere kimliği olmadığı için yatışını yapamadı.
Kimliği olmadığı için devletin sağlık imkanlarından yararlanamayan Ateş, yetkililere seslenerek kimliğinin çıkarılmasını istedi.<br>
“Kimlik başvurusunda bulundum çıkmadı”<br><br>Bu yaşa kadar kimlik çıkartmadığını söyleyen Maşuk Ateş, askere de gitmediğini ifade etti. Şimdiye kadar kimsenin ona karışmadığını dile getiren Ateş, “Kimse bana karışmıyordu, ben de gitmedim. Köyde 35 sene çobanlık yaptım. Hastalandım, hastaneye gittim yatış yaptım, para getir dediler. Para da yoktur. Kimliğim olmadığı için hastane beni almıyor, tedavi vermiyor. Bana ’Git bayramdan sonra gel’ dediler. Gittim, beni almadılar. Kimlik başvurusunda bulundum çıkmadı...
Merkeze giderek karakola gittim, nüfus müdürlüğüne gittim, üç sefer mahkemeye gittim, çıkmadı. 35 sene çobanlık yaptım. Maddi durumum kötüydü. Askere gitmedim, şehre de gitmedim. Hiçbir gün şehre gitmedim. Hasta olduğum zaman beni götürdüler. Daha da almadılar” dedi.
“Babamın kimliği hiç olmadı”<br><br>Maşuk Ateş’in oğlu Hüseyin Vural ise, 32 yaşında olduğunu, kendisinin de kimliğinin 2002’de çıkartıldığını belirtti. Babasının kimliğinin hiç olmadığını aktaran Vural, “Başkasının kimliğiydi, ücretle gidip kontrol olurdu hastanelerde. Ta ki bugüne kadar bu hastalığı çıktı. Kimlik başvurusu için nüfus müdürlüğüne gittik. 4-5 ay nüfus bizi uğraştırdı. Kan testiydi verdik. Gaziantep’e gitti, red yemişti. O hakkımız yandı. Ondan sonra hastalık gitgide ilerleyince bizi adliyeye sevk ettiler. Mahkeme açıldı, savcılık kararıyla yine kan testi istenildi. Halamdan kan ve saç örneği alındı. 7 aydır daha o sonuç gelmedi. İki aya yakındır bende kan verdim. Benden de istediler. Onu da bekliyoruz” diye konuştu.
“Annemin soy ismini taşıyoruz”<br><br>Babasının ayda bir tedavi gördüğünü anlatan Vural, “Tedavilerde bugüne kadar sözü geçen insanların yardımıyla tedavi görüyordu. Ta ki bu tedaviye kadar. Taburcu ettiler, bayramdan sonra gel dediler. Bayramdan sonra gittiği zaman da demişler senin borcun şu kadar, ücretli yattığı için. Bayağı bir borç çıktı ve borçtan dolayı yatışını kabul etmemişler. Halam söylemiş, dedem söylemiş. Demiş ki, ‘Ben çobanım.’ Kimse karışmıyor diye çıkartmamış. Kendimizi ‘Ay Lav Yu’ filmindeki Tüne köyü fertleri gibi sanıyoruz. Yetkili kişilere sesleniyorum. Biran önce kimliğinin çıkartılmasını istiyorum. Hastaneye rahat gidemiyoruz. Tedavi gördüğü zaman bayağı yüksek miktarda masraf çıkıyor. Lösemi MDS hastası. 20 günde bir tedavi görmesi lazım. 10 kardeşiz, 6 erkek, 4 kız. Hepimizin kimliği var. Babamınki yok. Annemin soy ismini taşıyoruz” şeklinde konuştu.
Diyarbakır’da şaşırtan olay: 65 yaşındaki adamın doğduğundan beri kimliği yok
Diyarbakır'ın Sur ilçesi Harmanlar köyünde yaşayan 10 çocuk babası 65 yaşındaki Maşuk Ateş, doğduğundan beri kimliği olmadan yaşıyor.
UYUYAN KARISINA ELEKTRİK VERMİŞTİ
Korkunç cinayet Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevler Mahallesi'nde, 24 Ocak 2014 gecesi gerçekleşmişti.
Veysi Turan, 5 yıldır evli olduğu Mübarek Turan'ı ikinci çocuğunun doğumundan sonra eve getirdi. Anne ve bebek uyuduktan sonra Turan, üçlü elektrik prizinin kablosunu keserek, eşinin yanaklarına temas ettirdi.
Mübarek Turan, yüksek elektrik akımı nedeniyle yaşamını yitirdi. Turan şok geçiren kadının ağzını eliyle de kapattı. Daha sonra da polis imdat hattını arayarak eşini boğduğunu ihbar etti.
Polis eve geldiğinde kafası kömürleşmiş kadının cesedini buldu. Tutuklanan Turan hakkında, 'Tasarlayarak eşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Veysi Turan savunmasında,
"Gündüz içime giren cinler beni yönlendirdi. Ne yaptıysam, iradem dışında yaptım" dedi.
Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Turan hakkında 20 Ocak 2015'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemenin kararı, usul eksiklikleri nedeniyle Yargıtay tarafından iki kez bozuldu.
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TRT 1'de ekrana gelecek olan Dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla da dikkat çekiyor. <br><br>
Etkileyici senaryo, muhteşem müzikler…<br><br>Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç’un kaleme aldığı “Balkan Ninnisi”, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor.<br><br>
Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. “Balkan Ninnisi”nin müziklerini Alper Atakan yapacak.
BALKAN NİNNİSİ KONUSU<br><br>\"Balkan Ninnisi\", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıyacak.
BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI KİMLER?<br><br>Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, \"Köfteci Süleyman\" karakterini canlandıracak.
Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa,Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erban Saban gibi isimler rol alıyor.
BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?<br><br>1. bölüm fragmanı yayınlanan dizi 21 Haziran Salı günü saat 20:00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.
BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?<br><br>Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekimleri başlayan dizi şehir halkı tarafından büyük ilgi ve merakla karşılandı.
Fragman akıllara Yabancı Damat ve Elveda Rumeli konseptini getirdi.
\"İZLEYİCİLERİN GÖZDESİ OLACAK\"<br><br>Erdal Özyağcılar, dizide oynama teklifi yapıldığında çok heyecanlandığını belirterek, \"Burada Makedonya’da çekilen 'Elveda Rumeli' dizisinin bir heyecanı vardı. Hikayeyi de çok sıcak buldum. TRT’yle de daha önce çalışmışlığım var.
'Bizimkiler' dizisinden bu yana, çok eskiden beri TRT'ye destek veriyoruz. Bunların hepsi örtüşünce ve rolü de sevince 'Balkan Ninnisi' ailesine katıldım ve Üsküp'teyim. İnşallah seyirci de dizimizi beğenir ve uzun yıllar izleyiciyle buluşur\" ifadelerini kullandı.
Özyağcılar, köfteci rolünü daha önce canlandırmadığına işaret ederek, daha önce rol aldığı Elveda Rumeli dizisinin çok büyük reyting aldığını ve Balkanlar'da yaşayan Türklerin hatıra defterlerinin açılmasını sağladığını kaydetti.
Dizinin sıcak bir öyküsü olduğuna vurgu yapan sanatçı, \"Çok iyi bir kastımız var. O bakımdan çok umutluyum. Ben her zaman söylüyorum dizi filmlerde en önemli olan senaryodur.
Dizinin senaryosu da çok güzel, çok samimi. Sevileceğine ve izleyicilerin gözdesi olacağına inanıyorum.\" ifadelerine yer verdi.
Erdal Özyağcılar, Üsküp'te en çok Türk Çarşısı ve Taş Köprü'yü sevdiğini belirterek, şunları aktardı:<br>
<br>\"Üsküp çok yeşil bir yer. Havası güzel. Biraz sıcak. Kışın da soğuk olacak. Ohrid de çok güzel bir yer. Makedonya'nın güneyi, Antalya'sı, Marmaris'i, Bodrum'u gibi bir yer.
Tabii Türkiye’ye sürekli gidip geleceğim. Güzin de Üsküp’e gelecek. Kızım ve oğlum, hatta torunum da gelecek. Sevdiğim bazı arkadaşlarım da gelecek ziyarete.
Boş zamanlarımda bir gün sonra çekilecek sahneler üzerine dizimize çalışıyorum. Benim günlerim böyle çalışmakla geçiyor.
Anılarımı yazmak istiyorum. Onları saklıyorum. Erdal Özyağcılar'ın deneyimlerinden çıkanları yazmak istiyorum. Özellikle gençlere deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Şu anda vaktim yok ama ilerde inşallah olacak.\"
Salgın dönemini stres ve korkuyla geçirdiklerine değinen Özyağcılar, insanı anlatan ve merak uyandıran yapımları ayırt etmeden seyrettiğini dile getirdi.
TRT 1'in iddialı dizisi 'Balkan Ninnisi' için geri sayım: Salı akşamları ekrana kilitleyecek
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin yayınlanan ilk tanıtımı ise "Elveda Rumeli" dizisini hatırlattı. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, "Elveda Rumeli" dizisinde olduğu gibi "Balkan Ninnisi" dizisinde de Balkanlı bir aile babası rolünü üstleniyor. Diziyi merakla bekleyenler "Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? İşte Balkan Ninnisi'nin oyuncuları, yayın tarihi ve diğer tüm detaylar...
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Diyarbakır'da camide uyuya kalınca cep telefonu çalındı
Diyarbakır'da, camide dinlenirken uyuyakalan Eyüp Birer'in (57) yanına koyduğu cep telefonu çalındı. Güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği belirlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi S.T. tutuklandı.