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EĞİTİM

Karne heyecanı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yarıyıl tatiline girecek. Eğitimin ikinci dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran Cuma tamamlanacak. Uzmanlar, iyi karnenin ödüllendirilmesi; kötü karneye karşı ise yoğun tepkiler gösterilmemesi uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen bugün yarıyıl tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan’da yapılacak. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da bir okulda karne dağıtım törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020’de yapılacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.

UZMANLARDAN KARNE UYARISI

  • Uzmanlar zayıf karneye “aşırı olumsuz tepki vermeyin” uyarısı yaptı. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “Karnesi çok iyi olan bir çocuğun anne ve babası duydukları memnuniyeti mutlaka çocukla paylaşmalı, bu iyi gidişat ödüllendirilmelidir. Ancak kötü bir karne durumunda aile çocuğa yoğun olumsuz tepkiler göstermemeli, bu durumun nedenini çocukla karşılıklı konuşmalıdır. Çocuklara verilecek ödüller birlikte yapılacak keyifli aktiviteler, arkadaşlarıyla birlikte geçirebileceği zamanlar planlamak, sözel olarak ya da vücut diliyle takdir etmek şeklinde farklı ödüller olabilir” dedi.

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GÜNDEM
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