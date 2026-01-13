Yeni Şafak
Kars-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

09:2613/01/2026, Salı
AA
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolumuz tipi ve görüş olmaması nedeniyle tır trafiğine kapatılmıştır." bilgisine yer verildi.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Kars Valiliği, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldığını bildirdi.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.


Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolumuz tipi ve görüş olmaması nedeniyle tır trafiğine kapatılmıştır." bilgisine yer verildi.




#Kars
#Kars-Göle kara yolu
#ulaşım
