Karşı çıkanlar şimdi özür diliyor

Gaziosmanpaşa’nın Sarıgöl mahallesinde 2013 yılında başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla toplam 3 bin 42 konut daire sahiplerini buldu. Bayramın 1’inci günü yapılan törenle hak sahiplerinin dairelerine kavuştuğunu hatırlatan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Karşımıza çok fazla engel çıktı. İşi ne yazık ki siyasal malzeme olarak kullandılar. Vatandaşımızın zihnini bulandırarak süreci zorlaştırdılar. Bize karşı direnip sürecin uzamasına vesile olan vatandaşlar, 6 Şubat depreminden sonra, özür dileyerek kentsel dönüşümle ilgili olumlu dönüşler sağlamaya başladı” dedi.

Hasan Tahsin Usta.

EYLEM, İFTİRA, TEHDİT

Bölgedeki dönüşümün 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle başladığını anlatan Başkan Usta, “Vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşamını sürdürmesi için tek yolun kentsel dönüşüm olduğunu her fırsatta söyledim. Bu süreçte karşımıza devlet boyutu, hak sahibi vatandaş boyutu ve finansman boyutu olmak üzere birçok engel çıktı. İlk olarak ilgili kanun, mevzuat işi çözüldü. İkinci olarak hak sahipleri kentsel dönüşüm istiese de, belli kesimler bu durumu, rantsal dönüşüm olarak lanse ediliyordu. Bu nedenle vatandaşların zihni bulandığından işler zorlaştı. Başta CHP’li meclis üyelerinin, il ve ilçe başkanları, milletvekillerinin eylemleri vatandaşı bize karşı direnişe zorladı” diye konuştu.

İNANILMAZ BİR FIRSAT

Gelinen noktada süreci çözüme ulaştırdıklarını ifade eden Usta, ortaya konan kampanyanın inanılmaz bir fırst olduğunu anlattı.

Osman İlhan (sağda).

İlla canlar mı gitmeli?

Muhalefetin projeye engel olduğu için evlerin teslim edilemediğini anlatan Osman İlhan ise, “Vatandaşların aklını karıştırmaya çalıştılar. İnsanların can güvenliğini düşünmediler. Dönüşüm yaşanan mahallemizde herkes çok memnun, yeşillik, otopark, havuz her şey var” dedi. İlhan, “Kentsel dönüşümün yapılması için illa canlarımız mı gitmesi gerekiyor” diyerek projelere destek verilmesini istedi.











