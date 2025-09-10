Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını darp eden 2 kişi yakalandı: Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını darp eden 2 kişi yakalandı: Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

14:3110/09/2025, Çarşamba
G: 10/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Araçtan inen sürücü, kadına yumruk atıp, darp etmişti.
Araçtan inen sürücü, kadına yumruk atıp, darp etmişti.

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın, sürücü A.A. ile oğlu B.C.A. tarafından darp edildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız" dedi.

Ankara'da yaya geçidinden karşıya geçmek isterken tartıştığı sürücü tarafından darbedilerek kadın yaralandı.

Çankaya ilçesi Korkut Reis Mahallesi Strazburg Caddesi’nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen kadın, su dağıtım firmasına ait ticari aracın hızını düşürmemesine tepki gösterdi. Araçtan inen sürücü, kadına yumruk atıp, darp etti. Kadın, aldığı darbeyle yere düşerken, çevredekilerin müdahale ettiği sürücü araca binerek uzaklaştı.

Yaralanan kadın çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları anlattı: '2-3 kere hanımefendiye vurdu'

Görgü tanığı esnaf Emre Kara, kadına saldırdıktan sonra kaçan sürücünün peşinden koştuklarını; ancak yetişemediklerini söyleyerek,
"Aracımı park ederken bağrışma duydum. Yolu kapatmıştı. Hanımefendiyle kavga ettiler. Ondan sonra adam 2-3 kere hanımefendiye vurdu. Arkadan gelip bir daha yumruk vurdu. Ondan sonra kadın zaten yüzüstü yere düştü. O esnada adam araca bindi, kaçtı. Ben koştum ama yetişemedim"
dedi.

Baba oğul yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yayayı darbeden 2 şahsın yakalandığını duyurdu.

"Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız"

Baba oğul oldukları tespit edilen A.A. ve B.C.A'nın yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız"


#Strazburg Caddesi
#İçişleri Bakanlığı
#Ankara
#Yol Kavgası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed Faiz İndirimi Sonrası Dolar ve Altın Ne Olur? Dolar Düşer Mi Altın Yükselir mi?