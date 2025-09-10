Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını darp eden 2 kişi yakalandı: Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın, sürücü A.A. ile oğlu B.C.A. tarafından darp edildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız" dedi.
Ankara'da yaya geçidinden karşıya geçmek isterken tartıştığı sürücü tarafından darbedilerek kadın yaralandı.
Çankaya ilçesi Korkut Reis Mahallesi Strazburg Caddesi’nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen kadın, su dağıtım firmasına ait ticari aracın hızını düşürmemesine tepki gösterdi. Araçtan inen sürücü, kadına yumruk atıp, darp etti. Kadın, aldığı darbeyle yere düşerken, çevredekilerin müdahale ettiği sürücü araca binerek uzaklaştı.
Yaralanan kadın çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanıkları anlattı: '2-3 kere hanımefendiye vurdu'
Baba oğul yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yayayı darbeden 2 şahsın yakalandığını duyurdu.
"Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız"
Baba oğul oldukları tespit edilen A.A. ve B.C.A'nın yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti: