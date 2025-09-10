Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını darp eden 2 kişi yakalandı: Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

"İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız"