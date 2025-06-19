Kars'ta 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl, 4 ay hapis cezası arama kararı bulunan 1 kişi saklandığı ikametgahta yakalanarak gözaltına alındı.