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Kars'ta 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

Kars'ta 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

17:1419/06/2025, Perşembe
IHA
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Kars'ta 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı
Kars'ta 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

Kars'ta hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.


Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl, 4 ay hapis cezası arama kararı bulunan 1 kişi saklandığı ikametgahta yakalanarak gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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