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Kaş açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı: Bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Kaş açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı: Bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

23:325/04/2025, ہفتہ
AA
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Antalya'da lastik botta 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Antalya'da lastik botta 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bottan yardım talebinde bulunulduğu bildirildi.

Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri tarafından bottaki 13'ü çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.



#antalya
#düzensiz göçmen
#Kaş açıkları
#Sahil Güvenlik Komutanlığı

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