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Gündem Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Taşköprü Kaymakam vekili koronavirüse yakalandı
KASTAMONU TÜRKİYE

Kastamonu haberleri: Kastamonu Valisi ve Taşköprü Kaymakamı ​koronavirüse yakalandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Taşköprü Kaymakam vekili koronavirüse yakalandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
​Kastamonu Valisi Avni Çakır
​Kastamonu Valisi Avni Çakır

Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın korona virüs testinin pozitif çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vali Çakır, görülen belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.


Vali Çakır’a İl Sağlık Müdürlüğü yetkileri Kovid-19 testi sonucunu bilgi vererek evinde tedavisine başlanıldı. Vali Çakır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Vali Yardımcısı Göncü’nün, tedavisinin ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

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Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Taşköprü Kaymakam vekili koronavirüse yakalandı
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Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Taşköprü Kaymakam vekili koronavirüse yakalandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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