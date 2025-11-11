Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuğu bulunan 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktı. Huriye Helvacı ve oğlundan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli arama çalışması başlatmıştı.