Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'ya ait olduğu belirlenen ceset bir şelale yatağında bulundu. Anne Huriye Helvacı’ya ait ise herhangi bir ize ulaşılamadı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuğu bulunan 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktı. Huriye Helvacı ve oğlundan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli arama çalışması başlatmıştı.
Acı haber geldi
Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.
Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı.
Kastamonu Valiliği'nden ilk açıklama
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.
Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor.