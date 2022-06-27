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KASTAMONU

Kastamonu’da dehşete düşüren görüntüler: Sel suları iki köprüyü yıktı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı. Bozkurt'ta debinin yükseldiğini söyleyen Kastamonu Valisi Çakır, "Sabah 05.30- 08.00 arası güçlü bir su geldi. Saat 11.00'da güçlü bir yağış bekliyoruz. Sahil bölgemizdeki tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle Bozkurt, İnebolu güzergahındaki vatandaşların daha güvenli alanlara seri bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dehşete düşüren görüntüler: Sel suları iki köprüyü yıktı
Sel suları 2 köprüyü yıktı, evleri su bastı

AFAD’ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu’da dün başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

İHA

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İHA
Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA

İlçede yer alan Musa Mahallesi’nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi. Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.

Öte yandan sağanak nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Kastamonu Valisi Çakır: Satt 11.00'da güçlü bir yağış bekliyoruz

Kastamonu Valisi Avni Çakır bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Cide, Şenpazar ilçerinde dere kenarlarından uzak durulmasını istedi.

Bozkurt'ta debinin yükseldiğini söyleyen Çakır, "Sabah 05.30- 08.00 arası güçlü bir su geldi. Saat 11.00'da güçlü bir yağış bekliyoruz. Sahil bölgerimizdeki tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle Bozkurt, İnebolu güzergahındaki vatandaşların daha güvenli alanlara seri bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Çakır, Kastamonu'da durumun stabil olduğunu söyleyerek, " Bozkurt'ta dere hızlı bir şekilde yükseliyor. Şu an bir taşma yok fakat biz gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bzokurt ve İnebolu'daki vatandaşlarımızı güvenli bölgelere gitmesi için uyarıyoruz" diye konuştu.

Şu ana kadar bir can kaybı olmadığının altını çizen Çakır, "Kastamonu'nun kuzeyindeki bütün ilçeleri teyakkuzda olmalı" dedi.

Kastamonu'da çay ve dereler taşmaya başladı: Alt katta oturanlar üst katlara çıksın
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Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
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Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi.
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı.
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İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.
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Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.<br>İnebolu’da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.
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Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı.
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Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.
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İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” dedi.
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Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
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Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
Title
Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
Title
Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
Kastamonu'da çay ve dereler taşmaya başladı: Alt katta oturanlar üst katlara çıksın
AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.

Sinop'ta kırmızı alarm: Üç köy boşaltı vatandaşlar yurtlara yerleştirildi
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Geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta meteorolojinin verdiği uyarının ardından Ayancık ilçesinde 3 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.
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Edinilen bilgiye göre, geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 vatandaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu’na yerleştirildi.
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İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.<br><br>Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.
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Öte yandan Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu.
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Kent merkezinde bazı iş ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ile Sinop Belediyesi ekipleri, bodrum katlara dolan suyu boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle yol güzergahlarında da hasar oluştu. Ekipler, hasar gören bölgelerde iş makineleriyle çalışma yaptı.
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Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise küçük çapta su baskınları yaşandı.
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Bu arada Ayancık ilçesinde Babaçay köyü valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Köy sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına bir bölümü ise ilçedeki bir yurda yerleştirildi.
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Vali Erol Karaömeroğlu ise beraberinde İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve diğer ilgililerle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.
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Karaömeroğlu, ekiplerin çalışmalarını takip ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Sinop'ta kırmızı alarm: Üç köy boşaltı vatandaşlar yurtlara yerleştirildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmesi beklenen Sinop'ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde üç köy boşaltıldı.

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