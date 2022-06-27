Kastamonu’da dehşete düşüren görüntüler: Sel suları iki köprüyü yıktı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı. Bozkurt'ta debinin yükseldiğini söyleyen Kastamonu Valisi Çakır, "Sabah 05.30- 08.00 arası güçlü bir su geldi. Saat 11.00'da güçlü bir yağış bekliyoruz. Sahil bölgemizdeki tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle Bozkurt, İnebolu güzergahındaki vatandaşların daha güvenli alanlara seri bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AFAD’ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu’da dün başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı.
Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İlçede yer alan Musa Mahallesi’nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi. Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.
Öte yandan sağanak nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.
Kastamonu Valisi Çakır: Satt 11.00'da güçlü bir yağış bekliyoruz
Kastamonu Valisi Avni Çakır bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.
Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Cide, Şenpazar ilçerinde dere kenarlarından uzak durulmasını istedi.
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Bozkurt'ta debinin yükseldiğini söyleyen Çakır, "Sabah 05.30- 08.00 arası güçlü bir su geldi. Saat 11.00'da güçlü bir yağış bekliyoruz. Sahil bölgerimizdeki tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle Bozkurt, İnebolu güzergahındaki vatandaşların daha güvenli alanlara seri bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Vali Çakır, Kastamonu'da durumun stabil olduğunu söyleyerek, " Bozkurt'ta dere hızlı bir şekilde yükseliyor. Şu an bir taşma yok fakat biz gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bzokurt ve İnebolu'daki vatandaşlarımızı güvenli bölgelere gitmesi için uyarıyoruz" diye konuştu.
Şu ana kadar bir can kaybı olmadığının altını çizen Çakır, "Kastamonu'nun kuzeyindeki bütün ilçeleri teyakkuzda olmalı" dedi.