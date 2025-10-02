Katar aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti

Yeni Şafak
16:332/10/2025, Perşembe
DHA
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik operasyonu kınandı.
Katar, Küresel Sumud Filosu’na yapılan müdahalenin ardından alıkonulan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Bu toplu müdahale ‘deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğüne yönelik bir tehdit” olarak nitelendirildi. Açıklamada, alıkonulanların derhal serbest bırakılması ve ‘sorumluların hesap vermesi’ gerektiği belirtilerek, “Katar, uluslararası toplumu İsrail işgal makamlarının uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesine karşı kararlı adımlar atarak ahlaki ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmaktadır” ifadeleri kullanıldı.



