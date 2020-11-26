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ANKARA

Katar Emiri Al Sani Beştepe'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Ankara'ya geldi. Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Toplantıda, Türkiye ile Katar arasındaki yaklaşık 2.5 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırmak için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Katar emiri Al Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Katar emiri Al Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Sani'yi resmi törenle karşıladı. Karşılamada A tipi protokol uygulanırken, süvariler iki ülkenin bayraklarını taşıdı.

  • Bir araya gelen iki lider koronavirüs nedeniyle tokalaşmadı. El Sani, Beştepe’de Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı’na başkanlık edecek.

Hangi konular görüşülecek?

Toplantıda Türkiye ile Katar arasındaki yaklaşık 2.5 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırmak için atılacak adımlar değerlendirilecek. Başta enerji, gıda, savunma sektörleri olmak üzere yeni işbirliği imkanları ve koronavirüsle mücadele çalışmaları da değerlendirilecek.

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