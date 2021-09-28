Gündem Katardan büyük destek AFADa 265 milyon liralık bağış yaptı
ANKARA

Katar’dan büyük destek: AFAD'a 265 milyon liralık bağış yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Katar'ın yangın ve sel afeti destek hesaplarına 265 milyon TL bağışta bulunduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Katar’dan büyük destek: AFADa 265 milyon liralık bağış yaptı
Gündem

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 902 milyon 863 bin 848 TL'ye ulaşmıştır. Bugün 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca 'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek kampanyaya 10 lira bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Katar yalanı'nı sürdüren muhalefete tane tane anlattı
OYNAT 03:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Katar yalanı'nı sürdüren muhalefete tane tane anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin dilinden düşürmediği, 'Katarlı öğrenciler sınavsız tıp okuyacak' yalanını Meclis kürsüsünden tane tane anlattı.


Erdoğan, konuyla ilgili geniş bir açıklama yaparak şu sözleri söyledi: Karşımızda Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını utanmadan, sıkılmadan 2 milyon 600 bin öğrenci ve ailelerine utanmadan sallayabilecek kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizliktir, terbiyesizliktir.

Yalan ve iftira bataklığına öylesine gömülmüş durumdalar ki önlerine gelen bilginin doğruluğu bunları zerre kadar ilgilendirmiyor. 1994 yılından beri var olan askeri iş birliği protokolünün Katar'la da imzalanmasından ibarettir. Böyle bir kepazeliği aklımıza, vicdanımıza sığdırabilmemiz mümkün değildir. Aynı yalanı inatla sürdüren bir partiye ülkenin hangi kritik meselesi bırakılabilir.

Ülkemizin tüm gençlerinin gördükleri yerde Kılıçdaroğlu'nun yakasına yapışıp bunun hesabını soracaklarına inanıyorum.


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