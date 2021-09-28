Katar’dan büyük destek: AFAD'a 265 milyon liralık bağış yaptı

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 902 milyon 863 bin 848 TL'ye ulaşmıştır. Bugün 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 9️⃣0️⃣2️⃣.8️⃣6️⃣3️⃣.8️⃣4️⃣8️⃣,7️⃣3️⃣ TL'ye ulaşmıştır.



Bugün 2️⃣6️⃣5️⃣ milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/qA4XAEDV1y — AFAD (@AFADBaskanlik) September 27, 2021

Paylaşımda ayrıca 'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek kampanyaya 10 lira bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.

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