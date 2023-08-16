Katilin abisinin firari eşi yakalandı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katıldığı bir sergide, FETÖ mensubu Polis Memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçti. Olayın ardından FETÖ tetikçisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın, FETÖ içindeki “abisi” olan Ahmet kod adlı BTK çalışanı Şahin Söğüt ile suikasttan 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edilmişti.

Karlov davası kapsamında hakkında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Ayşe Söğüt’’ün, örgütün gizli haberleşme uygulaması olan By Lock kullanıcısı olduğu, kapatılan örgüt şirketlerinde kaydının yer aldığı belirlendi. Ayşe Söğüt’ün saklandığı gaybubet evinde yapılan aramalarda ise bir cep telefonu, 1 SIM kartı aparatı, 2 farklı SIM kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi. SIM kartlardan birinin yurt dışında faaliyet gösteren bir GSM operatörüne ait olduğu da belirlendi. Ayşe Söğüt’ün, örgüt içindeki haberleşmeyi yabancı SIM kart takılı cep telefonuna yüklediği internet tabanlı uygulamalar üzerinden yaptığı da tespit edildi. Sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülen FETÖ hükümlüsünün ifade işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.