Katilin annesi de tutuklandı

04:0022/04/2026, Çarşamba
Uğur Mersinli - İsa Aras Mersinli - Pınar Peyman Mersinli
Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi katleden Aras Mersinli'nin annesi Pınar Mersinli, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta okula düzenlediği silahlı saldırıyla 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin (14) annesi Peyman Pınar Mersinli, Elazığ’da tutuklandı. Pınar Mersinli, 15 Nisan’daki menfur olayın ardından gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı. Ancak dün tekrar gözaltı kararı verildi. Mersinli, Elazığ’da tutuklu eşi Uğur Mersinli’yi cezaevinde ziyaretten dönerken gözaltına alındı. Elazığ Adliyesi’ne sevk edilen Pınar Peyman Mersinli, SEGBİS ile Kahramanmaraş Adliyesi’ne bağlandığı mahkemece ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


