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Katliam gibi

Hatay Antakya’da freni patlayan kamyon önce önündeki araçlara çarptı, sonra asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. 11 aracın hurdaya döndüğü kazada 12 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

04:00 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hatay'daki trafik kazası.

Hatay'daki trafik kazası.

Hatay’da freni patlayan kamyon önce önündeki araçlara çarptı, ardından asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. 11 aracın hurdaya döndüğü kazada 12 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. Feci olay Hatay’ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. İskenderun’dan gelen 34 DF 6798 plakalı kamyonun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon, diğer araçları da sürükleyerek yolun karşısına geçerek asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlardan 4’ü yanarak küle dönerken 8 araç ta hurdaya döndü. Kazanın ağır bilançosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini 31 kişinin de yaralandığını söyledi. Bakan Koca yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.



#Hatay
#Kaza
#Kamyon Kazası
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