Kaya ailesini kim katletti?

27/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Kaya ailesi.
Kaya ailesi.

Mardin'de baba Mehmet, anne Berna ve çocukları Samyeli Kaya’nın evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulunduğu olayda evden silah çıkmadı. Evde boğuşma izine de rastlanmazken, cinayetlerin aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Mardin'de Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu olaya dair soruşturma sürüyor. Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ve kapıda zorlama olmadığı ortaya çıktı.

BAŞLARINDAN VURULDULAR

Olay, önceki gece Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLE TOĞRAĞA VERİLDİ

Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi, Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri ise dün Van’da Hafıziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedildi.

BOĞUŞMA İZİ YOK

Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Küçük kızın cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayda, cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.



