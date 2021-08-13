​Kaybımız büyüdü: 17 kişi hayatını kaybetti

11 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar Bartın, Kastamonu ve Sinop’u vurdu. Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesi yoğun dere yataklarının taşması nedeniyle sular altında kaldı. Tahliye ve kurtarma çalışmalarıyla birlikte acı haberler de gelmeye başladı. Kastamonu’da 15, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, Bartın’da kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal’ı da arama çalışamaları devam ediyor. Afetin başlamasının hemen ardından başta AFAD olmak üzere itfaiye, UMKE, belediye ve Jandarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Türk Kızılay da sel bölgelerine sıcak yemek ve kumanya desteği sağlıyor.

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Jandarma Genel Komutanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta, 6 helikopter, 2 keşif uçağı ve 2 bin 911 personelle arama kurtarma ve vatandaşların güvenli alanlara tahliyesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

HELİKOPTERLERLE TAHLİYE EDİLDİLER

Sel sularının evleri basmasının ardından başlayan tahliye çalışmaları da dün gün boyu devam etti. Bartın’ın Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi’nden 300, Kastamonu’nun Cide ilçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 kişi tahliye edilirken, Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesine afetzedelerin tahliye faaliyeti gün boyu devam etti. Sinop’un Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede, Ayancık merkezden de 25 afetzede güvenli bölgelere helikopterle tahliye edildi. Ayrıca botlar yardımıyla da tahliye çalışmaları yürütüldü. Kurtarılan afetzedeler tahsis edilen öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önlem amacıyla 5 ilde yaklaşık 30 bin aboneye elektrik verilemediğini duyurdu.

KÖPRÜLER YIKILDI

Sel suları yol ve köprüleri de vurdu. Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkisinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelirken, Kastamonu’da 2, Bartın’da 2 köprü yıkıldı. Ayrıca 3 ilde birçok köprü hasar gördü. Bölgedeki ana yollar da selden zarar gördü, ulaşımın büyük kısmı köy yollarından sağlandı. İletişimle ilgili sorunların giderilmesi için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölgede mobil baz istasyonu kurdu.

Tüm imkanlarımızla seferberiz