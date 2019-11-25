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Karabük haberleri... Kayıp olan iş insanı aracıyla uçtuğu çayda ölü bulundu: Arkadaşını arayıp 'Beni buradan kurtar' demiş

Kayıp olan iş insanı aracıyla uçtuğu çayda ölü bulundu: Arkadaşını arayıp 'Beni buradan kurtar' demiş

Karabük'te dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız, çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu. İş insanın son olarak arkadaşını arayarak, "Beni buradan kurtar" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA DHA
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Karabük’ün Sanayici iş adamlarından SYM Demir Çelik’in sahibi Ertuğrul Gazi Yıldız’dan (52) dün akşam saat 20.00’den sonra yakınları haber alamadı. En son bir arkadaşını arayan ve 'beni kurtarın' dediği öğrenilen iş adamı Yıldız'dan ondan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları ve arkadaşları tarafından son görüldüğü Navsaklar köyünde yapılan tüm aramalara rağmen bir sonuç alınamadı.

İHA

Öğrenciler buldu

Karabük Üniversitesinde okuyan 2 öğrenci piknik yapmak ve balık tutmak için gittikleri yerde suyun içinde bir araç olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve 112 ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çayın içinde bulunan 34 RM 6068 plakalı lüks marka otomobilin kayıp olan iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız’a ait olduğunu ve kendisinin de araç içinde olduğunu tespit etti.

DHA

Emniyet kemerini çözememiş

Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile sudan çıkarılan otomobilde inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı iş adamının emniyet kemerinin takılı olduğunu ve çıkaramadığından boğularak öldüğünü belirledi.

DHA

İş adamının araçtan çıkmak için mücadele ettiği ve ön camı kırmaya çalıştığı da belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından Yıldız’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Safranbolu morguna kaldırıldı.

Bu sırada, olayı duyan Yıldız’ın yakınları ve çok sayıda iş adamı da olay yerine gelerek çalışmaları izledi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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