Kaynak’tan kriptolar çıktı

Yeniden açılan Kaynak Holding dosyasında kripto FETÖ’cülere ulaşıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde kurulan özel ekip, holdinge bağlı 112 şirket, dernek ve vakıfların bilgisayarlarından elde edilen 975 hard disk içindeki 420 terabayt veriyi inceledi. FETÖ’cülerin sildiği 93 milyon veri kurtarıldı. İlk incelenen verilerde “Kamuya sızın” talimatı üzerine KPSS’ye giren 5 bin 238 holding çalışanının kamu kurumlarına yerleştirildiğini tespit eden polis, bu defa da gizli kalmış FETÖ’cülerin izine ulaştı.

E-POSTA TRAFİĞİ

Kurtarılan verilerdeki e-posta trafiğini titizlikle inceleyen ekipler, Kaynak Holding ve bağlı şirketler ile FETÖ güdümündeki şirketlerde SGK kaydı olan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatıran kişileri tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, grup e-postalarda KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği bulunan, buralara bağış yapan, Zaman gazetesi aboneliği bulunan ve örgütün kripto mesajlaşma uygulaması ByLock içeriklerinde adı geçen FETÖ’cüleri de tek tek ortaya çıkarttı.

36 ADRESE BASKIN

Büfe ve ankesör hatlarından aranan, haklarında örgüt üyeliğinden ifadeler ve örgütün tepe yönetimi ile irtibatına dair veriler bulunan 34 kripto FETÖ’cünün yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul genelinde 36 adrese giren ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette sorguda. Aranan 4 şüphelinin yurt dışına firar ettiği tespit edilirken diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mahremlere şafak baskını

FETÖ’nün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için Mersin’de düğmeye basıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten, aday numarası üzerinden kodlama yaparak askeri okul kazanan, ankesörlü hatlardan tekil ve ardışık aranma kaydı bulunan ve ByLock kullanan 28 şüphelinin kimliğini tespit etti. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 zanlı yakalandı. Adreslerde bulunamayan 5 şüpheli her yerde aranıyor.







