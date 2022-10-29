Kayseri'de biri kadın 2 kişi otomobilde ölü bulundu

Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak'taki müstakil evin garajında, 38 PL 763 plakalı otomobilde, S.Y. ve B.K'yi hareketsiz bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler, Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kapalı garajda uzun süre çalışan aracın egzozundan çıkan duman nedeniyle S.Y. ve B.K'nin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.