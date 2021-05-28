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Minik Alperen'in katilinin cezası belli oldu

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i öldürerek gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Alperen'in annesi E.Ö. ise beraat etti.

Haber Merkezi AA
Kayseri haberleri: Minik Alperenin katilinin cezası belli oldu
Üç yaşındaki Alperen dövülerek öldürülmüştü.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar H.S. ile Alperen'in annesi E.Ö, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Davaya müdahillik talepleri kabul edilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmalarında birbirlerini suçlayan sanıklar, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, H.S'ye "canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Anne E.Ö'nün ise beraat etmesi kararlaştırıldı.

Kayseri'deki vahşi cinayette önemli gelişme: Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömdüler
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Kayseri'deki vahşi cinayette önemli gelişme: Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömdüler

UCİM Türkiye Yapılanma ve İhbar Sorumlusu avukat Dilan Ergüneş, duruşmanın ardından gazetecilere, üst mahkemede mücadeleye devam edeceklerini, tek isteklerinin çocuklara karşı işlenen suçlarda ihtisas mahkemeleri kurulması olduğunu söyledi.

Kayseri'de yerel mahkemenin benzer bir olayda aldığı kararı da heyete sunduklarını belirten Ergüneş, "O davada anne 'kendi altsoyuna karşı canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı, Yargıtay da bunu onamıştı. Bu kararı da mahkemeye emsal niteliğinde sunmamıza rağmen mahkeme beraat kararı verdi" ifadelerini kullandı.

Canice boğularak öldürülen minik Alperen'in son görüntüleri
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Canice boğularak öldürülen minik Alperen'in son görüntüleri
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. Şahsın ifadesinde Alperen'i ağladığı için öldürdüğünü annesini ise odaya kilitlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan minik Alperen'in de can vermeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.


UCİM Türkiye Yapılanma ve İhbar Sorumlusu avukat Rahime Aslantaş Yücel de beraat kararı dolayısıyla istinafa başvuracaklarını dile getirerek, ellerinde emsal kararlar olduğunu kaydetti.

Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
GÜNDEM
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı

Olay

Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen'i 15 Haziran 2020'de döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Anne E.Ö. gözaltına alınırken, kaçan H.S. 8 gün sonra özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.

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