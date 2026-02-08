Kayseri'de bir iş insanına şantaj yapan 3 şahıs yakalandı

Kayseri’de uygunsuz görüntülerle bir iş insanına şantaj yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bir iş insanının uygunsuz görüntülerini çekmek suretiyle şantaj yaparak, ‘yağma, tehdit ve şantaj’ suçlarını işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda S.Y. (28), F.C.T. (27) ve T.T. (26) yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.