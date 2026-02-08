Yeni Şafak
Kayseri'de bir iş insanına şantaj yapan 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de bir iş insanına şantaj yapan 3 şahıs yakalandı

8/02/2026, Pazar
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri’de bir iş insanına uygunsuz görüntülerle şantaj yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin ‘yağma, tehdit ve şantaj’ suçlarından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Kayseri’de uygunsuz görüntülerle bir iş insanına şantaj yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bir iş insanının uygunsuz görüntülerini çekmek suretiyle şantaj yaparak, ‘yağma, tehdit ve şantaj’ suçlarını işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda S.Y. (28), F.C.T. (27) ve T.T. (26) yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Kayseri
#şantaj
#yakalama
