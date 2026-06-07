Kazanan Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi sadece yatırım yapılan değil, yatırımın yönetildiği, ticaretin yönlendirildiği, sermayenin buluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlı olduklarını söyledi. DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni”nde konuşan Erdoğan, “Gerek ekonomik gerek ticari gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında, bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Perşembe günü yürürlüğe giren paketimiz bunun bir parçasıdır” dedi.

HER TÜRLÜ ÖNERİYE AÇIĞIZ

Ticaret hayatının birincil kuralının, ürünü satacak pazar bulmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “İhracatın belirleyicisi dış taleptir. Kalıcı başarı palyatif çözümlerle değil, yeni müşterilerle, yeni pazarlarla ve güçlü ticari ilişkilerle gelir. DEİK başta olmak üzere iş dünyamızın yeni pazarlara açılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu konuda sizden gelecek her türlü öneriye de açığız. İstanbul Finans Merkezi’ni küresel yatırımın, uluslararası ticaretin, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Burada sunulan finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz.”

395 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamların da ortaya koyduğuna işaret ederek, “2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Küresel mal ihracatındaki payımız yüzde 0,55’ten yüzde 1,07’ye, hizmet ihracatımızdaki payımız da yüzde 0,89’dan yüzde 1,31’e çıktı” bilgisini verdi.

SAVUNMA İHRACATI 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bir diğer başarılarının orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatlarındaki payının artması olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Bu olumlu tablo 2026 yılında da devam etmektedir. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayii ürünleri ihracatımız 114,4 milyar dolara ulaşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda yüzde 40’tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Yüksek katma değerli üretimimizin sembolü olan bu alandaki ivmenin çok güçlü biçimde devam ettiğini görüyoruz. Son verilere göre, savunma ve havacılık ihracatı ocak-mayıs döneminde yüzde 29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Allah’a hamdolsun. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında yüzde 29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatından aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik.”

SAHADA DA MASADA DA GÜÇLÜYÜZ

Erdoğan, sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost ve düşman herkesin kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. Uluslararası ticaret yapan şirketler için çok güçlü teşvikler getirdiklerini anlatan Erdoğan, “Transit ticaret faaliyetlerini İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürüten şirketler Kurumlar Vergisi ödemeyecek. Üstelik bu yaklaşımı yalnızca İstanbul ile sınırlamıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında transit ticaretten elde edilen kazançların yüzde 95’ini vergi dışı bırakıyoruz” diye konuştu.

REEL SEKTÖRÜN YANINDAYIZ

Hem iktidar hem ittifak olarak kendilerinin istikrar ve güven ortamının korunması ve güçlendirilmesi için üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, “Küresel ve bölgesel krizlerin eksik olmadığı bu dönemde, hükümetimiz tüm imkanlarıyla reel sektörümüzün yanındadır” diye konuştu. Erdoğan, Türk malı ürünleri dünyanın her köşesine ulaştıran ihracatçıları yalnız bırakmadıklarını kaydederek, “Eximbank’ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık” ifadelerini kullandı. Törende aralarında eski DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın da bulunduğu, DEİK ailesine ve Türk özel sektörüne değer katan duayen iş insanları ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Irak'taki kültürel ve beşeri zenginliğin adeta sembolü olan Kerkük'te huzurun muhafazasının tüm bölgenin hayrına olduğuna işaret ederek, burada sağlanacak başarının tüm bölgenin ihyası ve terörden arındırılması hedefine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Göreve gelmesinden bu yana vilayetteki tüm kesimlerle yakın ilişkiler kuran Ağa'yı tebrik eden Erdoğan, Irak'ın geneli ve Kerkük'te huzurun daim kılınması için Türkiye'nin desteğinin güçlü şekilde süreceğini kaydetti. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ağa, Kerkük'e destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

En büyük avantajımız istikrar

Erdoğan, İran savaşının tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgalarının sakinleşmesiyle enflasyon tarafında da umut ettikleri oranları yakalamayı temenni ettiklerini dile getirdi. Bir gerçeğin altını önemle çizmek istediğini belirten Erdoğan, “Küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002’den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır. Dahası Türkiye’de iş başında deneyimli ufuk ve vizyon sahibi eş güdümü güçlü kadroların bulunması tüm bu küresel ve bölgesel meydan okumaları yönetmede ülkemize tarihi bir avantaj kazandırmaktadır” dedi.

KELEBEK ÖMÜRLÜ HÜKÜMETLER SORUNU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin siyasette istikrarın sunduğu asimetrik imkanlardan faydalanırken dünyanın birçok ülkesinde temel sorunun görevde yılını bile tamamlamadan dağılan kelebek ömürlü hükümetler meselesi olduğunu ifade etti. Kendilerinin 70’ler ve 90’larda çok sık yaşadıkları, 2002’yle beraber çözüme kavuşturdukları bu problemle bugün Batılıların yüzleştiğini vurgulayan Erdoğan, “Bunun bir neticesi olarak onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde aynı anda pek çok sorunla mücadele ediyor, bunları başarıyla yönetebiliyoruz” diye konuştu.

Finansmana erişim kolaylaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkında olduklarını belirterek, “Pazartesi günü yaptığımız kabine toplantımızda Türk ekonomisinin güncel durumunu masaya yatırırken finansman meselesini de etraflıca ele aldık. Bununla ilgili geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir çalışma yapılması için ekonomi yönetimine gerekli talimatları verdik” dedi. Erdoğan, finansmana erişim ne kadar önemliyse bu kaynakların doğru yerde, doğru biçimde kullanılmasının da o derece önemli olduğunun altını çizerek, “Biz, ülkemizin kıt kaynaklarının verimsiz alanlara değil, üretime, ihracata, yatırıma ve sanayiye gitmesini arzu ediyoruz” dedi.







