Gündem Kdz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık itfaiye için aldırdığı lüks arazi aracını makam aracına çevirdi
POLİTİKA

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık itfaiye için aldırdığı lüks arazi aracını makam aracına çevirdi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 'acil ihtiyaç' kapsamında İtfaiye Müdürlüğü’ne “Arama Kurtarma Aracı” olarak alınan 4x4 lüks arazi aracını makam aracına çevirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyon TL olan cip lüks donanıma sahip araçta yok yok.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve İtfaiye Müdürlüğü için alınan makam aracı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve İtfaiye Müdürlüğü için alınan makam aracı.

18 Ekim 2019 tarihinde "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak çıkılan ilanla, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 4x4 lüks arazi aracı alındı.

İhale ilanında 4x4 araç alımı için

Lüks aracın arka camına ve arka kapı camlarına 'itfaiye' yazısı yapıştırılıp fotoğrafı çekildi.

‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi
GÜNDEM
‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi

Kısa süre teslim edilen makam aracı, belediyenin garajına çekilerek arka camlarına 'itfaiye' yazısı yapıştırıldı. Resimleri çekilen ve belgeleri düzenlenerek belediye envanterine eklenen araç bir süre garajda kaldı.

Üzerindeki yazılar sökülen ve siyah plaka takılan araç Başkan Posbıyık'ın hizmetine sunuldu.

Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması
GÜNDEM
Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması

Daha sonra üzerindeki 'itfaiye' yazıları sökülen araç, siyah plaka takılarak Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kullanımına tahsis edildi.

Bayi liste fiyati 1 milyon TL'nin üzerinde olan lüks araçta yok yok. Panaromik cam tavan, akıllı 4 tekerden çekiş sistemi, koltuk ısıtma, otomatik alçaltma yükseltme fonksiyonları özelliklerinden öne çıkanlar.


  • ÖTV ve KDV'den muaf şekilde alınan aracın söz konusu maliyeti, resmi makamlar için öngörülen 'kamuda kullanılacak araçlar için fiyat listesi'nde belirlenen rakamlardan kat be kat yüksek.
  • Belediye başkanlarının kullanımı için tahsis edilen makam araçlarının alımında üst sınır 118.500 TL. Ancak "İtfaiye Müdürlüğü'ne alım" şeklinde gösterilen işlemle, söz konusu üst sınır delinmiş oldu.
Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

​Bakan Akar, yakalanan 18 rejim askerine ilişkin açıklama yaptı.
Nar yedi hayatını kaybetti

Nar yedi hayatını kaybetti

​4 yaşındaki Saliha'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İş birliğimizdevam edecek

İş birliğimiz
devam edecek

​​Erdoğan ve konuk Başbakan Gakharia açıklama yaptı.
Mütevazı başkan

Mütevazı başkan

Belediye başkanı itfaiye aracını makam aracı olarak kullanıyor.
Tel Abyad'da<br> askeri hareketlilik

Tel Abyad'da
askeri hareketlilik

Terörden arındırılan kentte askeri hareketlilik yaşanıyor.
AYM'den <br>Başbuğ kararı

AYM'den
Başbuğ kararı

Hakkındaki 'Ergenekon' davası düştü.

Mehmetçiğin<br>hayatını kurtardı<br>

Mehmetçiğin
hayatını kurtardı

​Düşman tehdidini algılayıp, personeli ikaz etti.
Yarın<br>yürürlüğe giriyor

Yarın
yürürlüğe giriyor

​Kredi kartı ile satışta komisyon sınırlanacak.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

İstihdam odaklı<br> yeni kredi paketi

İstihdam odaklı
yeni kredi paketi

Üç kamu bankası yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı.
Alanı da satanı da mağdur eden rapor

Alanı da satanı da mağdur eden rapor

​İkinci el otomobilde iki ay sonra zorunlu olacak.
Kısıtlama <br>yarın başlıyor

Kısıtlama
yarın başlıyor

Yetkisiz 'çakar' kullananlara 2 bin 4 liraya kadar ceza kesilecek.
Belhanda'yı isteriz

Belhanda'yı isteriz

Galatasaraylı futbolcuya sürpriz transfer çağrısı.
Aynı ilçede <br>110 kişi dolandırıldı

Aynı ilçede
110 kişi dolandırıldı

İş vaadiyle kişi başı 2 bin TL alıp ortalıktan kayboldular.
250 kiloluk tuzak böyle imha edildi

250 kiloluk tuzak böyle imha edildi

​Resulayn'da teröristlerin tuzakladığı bombalar tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.