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Gündem Keçiören Belediyesi maske üretim kapasitesini Tela makinasıyla artırdı
ANKARA

Keçiören Belediyesi maske üretim kapasitesini Tela makinasıyla artırdı

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları öğretmenleri tarafından günlük 7 bin 500 adet maske üretildiğini belirtti. Altınok, “Tela yapıştırma makinasını devreye sokarak maske üretim kapasitemizi artırdık. Vatandaşımıza hızlı bir şekilde maske temin edebilmek için 7 gün 24 saat vardiyalı çalışma sistemiyle üretimimiz devam ediyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tela makinasıyla günlük 7 bin 500 adet maske üretiliyor.
Tela makinasıyla günlük 7 bin 500 adet maske üretiliyor.

Keçiören Belediyesi, koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren başlattığı maske üretim çalışmalarıyla birlikte, üretim kapasitesini daha da artırarak günlük 7 bin 500 hijyenik maskeyi kullanıma hazır hale getiriyor.

Keçiören Belediyesi maske üretim kapasitesini Tela makinasıyla artırdı.

120 BİNİN ÜZERİNDE MASKE DAĞITILDI

Üretime başladıkları ilk günden itibaren 120 binin üzerinde maskeyi vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Başkan Turgut Altınok, “AR-GE çalışmalarımız neticesinde, bilim heyetimizin danışmanlığında kurduğumuz ekiplerle maske ve dezenfektan üretim kapasitemizi her geçen gün artırdık. Öz kaynaklarımızla hijyen koşulları sağlanarak üretilen maskelerimiz yine hijyen koşullarını titizlikle yerine getiren ekiplerimiz tarafından aralıksız dağıtılmaya devam ediyor” diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok.

DEZENFEKTAN VE KOLANYA ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Altınok, ayrıca tela yapıştırma makinasının da devreye sokulduğunu, böylece üretimin daha hızlı hale getirildiğini ifade etti.

Keçiören Belediyesi maske üretim kapasitesini Tela makinasıyla artırdı.

Maskelerin hijyeni konusunda azami gayret gösterildiğini de aktaran Altınok, dezenfektan ve kolonya üretiminin hız kesmeden sürdürüldüğünü söyledi.

Keçiören Belediyesi maske üretim kapasitesini Tela makinasıyla artırdı.
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