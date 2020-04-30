Keçiören Belediyesi, koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren başlattığı maske üretim çalışmalarıyla birlikte, üretim kapasitesini daha da artırarak günlük 7 bin 500 hijyenik maskeyi kullanıma hazır hale getiriyor.

Keçiören Belediyesi maske üretim kapasitesini Tela makinasıyla artırdı.

120 BİNİN ÜZERİNDE MASKE DAĞITILDI

Üretime başladıkları ilk günden itibaren 120 binin üzerinde maskeyi vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Başkan Turgut Altınok, “AR-GE çalışmalarımız neticesinde, bilim heyetimizin danışmanlığında kurduğumuz ekiplerle maske ve dezenfektan üretim kapasitemizi her geçen gün artırdık. Öz kaynaklarımızla hijyen koşulları sağlanarak üretilen maskelerimiz yine hijyen koşullarını titizlikle yerine getiren ekiplerimiz tarafından aralıksız dağıtılmaya devam ediyor” diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok.

DEZENFEKTAN VE KOLANYA ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Altınok, ayrıca tela yapıştırma makinasının da devreye sokulduğunu, böylece üretimin daha hızlı hale getirildiğini ifade etti.

Keçiören Belediyesi maske üretim kapasitesini Tela makinasıyla artırdı.

Maskelerin hijyeni konusunda azami gayret gösterildiğini de aktaran Altınok, dezenfektan ve kolonya üretiminin hız kesmeden sürdürüldüğünü söyledi.