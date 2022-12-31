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ANKARA

Kemal Bey kazanamaz demeyin: Ahlatlıbel zirvesinde Akşener ikna mı oldu

Ahlatlıbel zirvesinin ardından İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik artık daha dikkatli dil kullanacak. İYİ Parti kurmayları, şimdiye kadar “Kazanacak aday” vurgusu ile Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın adını anarak, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz ediyordu.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Kemal Bey kazanamaz demeyin: Ahlatlıbel zirvesinde Akşener ikna mı oldu
Akşener ile Kılıçdaroğlu, iki parti arasındaki krizi çözmek için Ahlatlıbel’de buluşmuştu.

Saraçhane gerilimini sürpriz Ahlatlıbel zirvesi ile aşmaya çalışan CHP-İYİ Parti ikilisinin İYİ Parti cephesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik daha dikkatli bir dil kullanılacağı öğrenildi. Daha önce sık sık Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ismini potaya sokmaya çalışan ve adaylığı ‘riskli’ bulunan CHP Lideri için “Kılıçdaroğlu ile de kazanabiliriz” mesajı verilebileceği ileri sürülüyor.

OLUMLU TAVIR SERGİLEYİN

6’lı masanın iki büyük ortağı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in hafta başında Ahlatlıbel’de bir araya gelmesinin yankıları devam ediyor. Masada DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partin’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı şimdilik olumsuz bir tavrı olmadığı bilinirken, Ahlatlıbel zirvesine kadar masanın iki numaralı ortağı İYİ Parti soğuk mesajlar veriyordu. Masanın adayının belirleneceği sürece girilirken, İYİ Parti’nin de CHP liderine karşı artık olumlu bir tavır çizeceği belirtiliyor.

ÖNCE TEŞKİLAT SONRA TABAN

  • Zirvenin yansımaları olarak İYİ Parti’nin bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı ters düşen söylemlerin, kazanamaz imajının yapılmayacağı ifade ediliyor. İYİ Parti önceki söylemlerine ters düşmeyecek şekilde vites düşüreceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığını teşkilatlardan başlayarak tabanına lanse edeceği kulislerde konuşuluyor.

GÜVEN PROBLEMİ YOK İMAJI

Bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu veya CHP’ye karşı İYİ Parti tarafından eleştiri yapılacaksa bile daha düşük dozda olabileceği ifade ediliyor. Masada CHP liderine karşı güven probleminin olmadığı mesajının da verileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında. İYİ Parti tarafından atılacak bu adımlar ile masadaki ‘dağınık’ imajının da giderileceği dillendiriliyor.

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