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Gündem

Kentsel dönüşüme karşı çıkmışlardı: CHP'nin İzmir'deki projesi alay konusu oldu

Hükümetin yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerine rant diyerek karşı çıkan CHP'nin 2019 yılında, İzmir'de yıpranmış binalara karşı başlattığı 'proje' ortaya çıktı. Projede yıpranmış binaların boyanacağı belirtilirken çalışma "İzmir'in çehresini değiştirecek proje" olarak lanse edildi.

10:03 . 26/02/2023 Pazar
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İzmir

İzmir

Kahramanmaraş
'ta yaşanan iki büyük depremin ardından tek yürek olan Türkiye'nin deprem bölgelerindeki seferberliği sürüyor.

Depremlerin ardından ise gündeme bölgedeki binaların depreme karşı ne kadar sağlam olduğu konusu gelmişti.

Yıkılan binlerce binanın ardından bölgede yapılmak istenen kentsel dönüşüm projeleri de konuşulmuştu.

CHP'nin depremden önce bu projelere karşı geldiği ortaya çıkmıştı.

CHP'nin kentsel dönüşümü: Yıpranmış binaları boyuyoruz

İzmir'in CHP'li belediyesinin ise 2019 yılında başlattığı bir proje tekrar gündeme geldi.

"İzmir'in çehresini değiştirecek proje"
olarak bahsedilen
"Yeşildere Cephe Boyama Projesi"
ile, bölgedeki atıl durumda ve yıpranmış binaların belediye ekipleri tarafından boyanacağı belirtiliyor. Kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin kendi belediyelerinde yıpranmış binaları boyayarak korumaya alması,
"CHP'nin kentsel dönüşümü ancak bu kadar olur"
dedirtti.



#İzmir
#Proje
#CHP
18 dakika önce
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Kentsel dönüşüme karşı çıkmışlardı: CHP'nin İzmir'deki projesi alay konusu oldu
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