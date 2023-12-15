Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na kapıları kapattı

28 Mayıs seçim hezimetinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başta olduğu değişimciler ile Kılıçdaroğlu destekçilerinin mücadelesi sürüyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na kapıları tamamen kapattı. Kaynakların aktardığına göre Özgür Özel’in CHP lideri olmasıyla ilgili herhangi bir sorunu bulunmayan Kılıçdaroğlu, kurultayda delege satın alındığı iddialarında ismi geçen İmamoğlu’nu ise affetmiyor. Kılıçddaroğlu’nun İmamoğlu ile hiçbir teması kabul etmeyeceği bildiriliyor.