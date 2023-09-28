Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine Türk yargısı var: Gezi Parkı kararı büyük utançtır

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası ile Can Atalay'ın da arasında olduğu diğer dört sanığa verilen 18'er yıl hapis cezasını onadı. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı ile Ali Hakan Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.