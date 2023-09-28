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Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine Türk yargısı var: Gezi Parkı kararı büyük utançtır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Gezi Parkı davasında Osman Kavala ile Can Atalay'ın da arasında olduğu beş sanığın cezasını onamasına tepki gösterdi. "Bu karar büyük bir utançtır" diyen Kılıçdaroğlu, "Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla “suç” gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir." dedi. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu da karara, "Adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz" diyerek karşı çıktı.

Hüseyin Berk
21:13 . 28/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Can Atalay'ın cezalarının onanmasına tepkili.

Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Can Atalay'ın cezalarının onanmasına tepkili.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, provokasyonun finansörü Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

Karar sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk yargısını hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine Türk yargısı var: Gezi Parkı kararı büyük utançtır

"Bu karar büyük bir utançtır"
diyen Kılıçdaroğlu,
"Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla “suç” gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir."
dedi.
Sözlerinin devamında,
"Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir."
ifadelerini kullanan CHP lideri,
"Bu sesi hiçbir güç kısamaz
" diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu da Gezi kararına üzüldü: Adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu da karara tepki gösterdi. X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu,
"Yol arkadaşım sevgili Tayfun Kahraman’ın da aralarında bulunduğu Gezi Davası sanıklarına verilen cezanın onandığını üzülerek öğrendim. Demokratik hukuk devleti mücadelemizi ve adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Devletin dini adalettir.
" dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Gezi Parkı Davası
#Osman Kavala
#Can Atalay
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