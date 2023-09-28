Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine Türk yargısı var: Gezi Parkı kararı büyük utançtır

Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Can Atalay'ın cezalarının onanmasına tepkili.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, provokasyonun finansörü Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.
Karar sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk yargısını hedef aldı.