Kilis'te kaybolan iki yaşındaki çocuktan acı haber: Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

22:5524/08/2025, Pazar
AA
İki yaşındaki minik kızın ölümü tüm Kilis'te üzüntüye neden oldu.
Kilis'te dün akşam saatlerinden beri kayıp olan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu, evine yakın metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu. Kilis Valiliği tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun cesedi su kuyusunda bulundu.

Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. kayboldu.

Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla A.A'nın cesedi su kuyusunda bulundu.

"Soruşturma titizlikle yürütülüyor"

Kilis Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, A.A'nın cesedinin ailesinin evlerine yakın bir su kuyusunda bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."



