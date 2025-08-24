Kilis'te kaybolan iki yaşındaki çocuktan acı haber: Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

"Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."