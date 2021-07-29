Kilis'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

Manavgat'ta tedavi parasını yangında kaybeden kanser hastası kadın ağıtlarla yürekleri burktu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve kanser tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden kadın, yaşananları çaresizce izledi.



Yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner, başarılı olamayınca 'Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım.' diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi.



Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.



Yangını ağıtlar yakarak izleyen Cemile Öner, 'Yıllarca hayvancılık yaptım. Eşimin sigortasını tamamlayarak emekli maaşını almaya başladım. Küçük de olsa bu evi yaptım. Dişimden, tırnağımdan artırarak her şeyi yaptım. Çocuklarımı helal lokmayla büyüttüm. Yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Antalya'da özel bir hastanede tedavim sürüyordu. Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı. Kanser tedavim için ineğimi satmıştım.' diye konuştu.