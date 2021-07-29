Gündem Kiliste kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
KİLİS

Kilis'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

Kilis'e bağlı Demirciler ve Gülbaba mevkileri arasında çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Söndürme çalışmalarına orman ekipleri, belediyelere bağlı itfaiye ekipleri ve vatandaşlar ile Mehmetçik de destek veriyor.

Haber Merkezi İHA
Kiliste kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Kilis'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

Kilis’in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasında saat 14.00 sıralarında başlayan ve saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınan yangın, çıkan rüzgarın da etkisiyle yeniden yayılmaya başladı.

Ekipler müdahalede zorlanıyor

Rüzgar nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mehmetçik ve vatandaşlar da destek veriyor

Alevleri söndürme çalışmalarına Kilis’in yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki orman ekipleri ve belediyelere bağlı itfaiye ekipleri ile vatandaşlar ve Mehmetçik de destek veriyor.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan yangınlara ilişkin flaş açıklama: Devlet Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya
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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan yangınlara ilişkin flaş açıklama: Devlet Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya
TVNET canlı yayınına konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Anadolu'nun pek çok şehrinde çıkan yangınlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların rastlantı veya ihmal sonucu çıkmadığını dile getiren Yaycı, 'Burada bir kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır.' şeklinde konuştu.

Evi yanan Kozanlı Cumali Amca yürekleri yaktı: Bütün birikimim gitti Allah'tan geldi yapacak bir şey yok
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Evi yanan Kozanlı Cumali Amca yürekleri yaktı: Bütün birikimim gitti Allah'tan geldi yapacak bir şey yok
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıkları ile yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangının etkisiyle bölgedeki birçok yerleşim yeri alevlere teslim oldu.

Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel, gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, 'Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok' dedi.

Marmaris'teki yangın vatandaş kamerasında: Biri ormanı ateşe verdi bak!
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Marmaris'teki yangın vatandaş kamerasında: Biri ormanı ateşe verdi bak!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlarla mücadele sürerken vatandaşın kamerasına ilginç görüntüler takıldı. İrili ufaklı alevlerin farklı noktalardan yükseldiğini görüntüleyen vatandaş, 'Bildiğin birileri ormanı ateşe veriyor şuan' ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta tedavi parasını yangında kaybeden kanser hastası kadın ağıtlarla yürekleri burktu
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Manavgat'ta tedavi parasını yangında kaybeden kanser hastası kadın ağıtlarla yürekleri burktu
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve kanser tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden kadın, yaşananları çaresizce izledi.

Yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner, başarılı olamayınca 'Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım.' diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi.

Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.

Yangını ağıtlar yakarak izleyen Cemile Öner, 'Yıllarca hayvancılık yaptım. Eşimin sigortasını tamamlayarak emekli maaşını almaya başladım. Küçük de olsa bu evi yaptım. Dişimden, tırnağımdan artırarak her şeyi yaptım. Çocuklarımı helal lokmayla büyüttüm. Yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Antalya'da özel bir hastanede tedavim sürüyordu. Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı. Kanser tedavim için ineğimi satmıştım.' diye konuştu.

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ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi
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ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi

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Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli

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