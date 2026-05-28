Kimine koltuk kimine para

Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’yla kurduğu illegal ticari ilişki nedeniyle “kasa” diye anılan CHP delegesi Turgut Koç, verdiği ek ifadede, mutlak butlan kararı çıkan 38’inci Olağan Kurultay’la ilgili gündemi sarsacak iddialarda bulundu.

10 BİN TL GÖNDERDİM

Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a, Özgür Özel’i desteklemesi karşılığında yeni dönemde belediye başkanlığı için söz verildiğini iddia etti. Kurultay günü Ankara Etimesgut delegesi olan kişiye Özgür Özel’i desteklemesi için Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL gönderdiğini belirten Koç, bu para karşılığında 2 kurultay delegesinin Özgür Özel’i desteklediğini öne sürdü.

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZARLIĞI

Kocaeli’nin Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı İBB Dijital İletişim Merkezi’nde Ekrem İmamoğlu ile görüştürdüğünü söyleyen Koç, bu görüşmenin randevusunu Onursal Adıgüzel’in ayarladığını ve görüşme sonrası Özel’i desteklediklerini iddia etti. Koç, kurultay haftasında Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanlarını Özgür Özel’in seçim koordinasyon merkezine götürdüğünü, Yalova Belediye Başkanlığı üzerinden pazarlık yürütüldüğünü ve delegelerin oyları karşılığında Mehmet Gürel’in aday gösterilip seçildiğini ileri sürdü.

OY PUSULASIYLA FOTOĞRAF

Ayrıca oy kullanan delegelerin, telefon yasağı olmasına rağmen delege kartı, nüfus cüzdanı ve damgalı oy pusulasıyla fotoğraf çekerek kime oy verdiklerini gösterdiklerini iddia etti. Daha önceki ifadelere göre Ağbaba ve Özel’in kayıt dışı para trafiğini yöneten Gökhan Cumalı üzerine kurulan Santa Ofis Büro Mobilya Sistemleri adlı şirketi satın alan Koç’a Çankaya, Ataşehir, Bakırköy, Avcılar ve İzmit gibi CHP’li belediyelerden milyarlarca liralık ihale verildiği ortaya çıkmıştı. Koç’un bunun karşılığında kazandığı paradan Özel ve Ağbaba’ya pay verdiği iddia edilmişti.







