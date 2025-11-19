Kimse gitmezse İmralı’ya ben giderim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya gidip gitmemesi konusundaki tartışmalara çıkışı ile yeni bir boyut getirdi. Bahçeli, “İmralı’ya gitmekten çekinmem” dedi.

AYAK SÜRÜMENİN MANASI YOK

MHP Meclis Grubu’nda konuşan Bahçeli, İmralı’ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulması gerektiğini belirtti. Bahçeli, şöyle konuştu: “Dürüst ve samimi ölçülerde ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Şayet Meclis’te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkânlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmam, ipe un sermem, söyleyeceğim ne varsa mertçe, özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim.”

SALONA, 'GİDEYİM Mİ' DİYE SORDU

Bahçeli, konuşması esnasından salona seslenerek, “Dava arkadaşlarım İmralı’ya gitmemi istiyor musunuz” sorusunu sordu. Salondan gelen alkış seslerinin ardından Bahçeli, “Milletin öz kararı budur” dedi. PKK’nın lağvedilmesin ile birlikte bütün silahların ya teslimi ya da yakılması gerektiğini belirten Bahçeli, “Suriye’de SDG/YPG’nin merkezi hükümetle entegrasyon müzakereleri, alınan mesafeler, bazı provokasyonların varlığına rağmen diyalogların günbegün makul bir çizgide seyretmesi kayda değerdir. Suriye Cumhurbaşkanı’nın ABD Başkanı’yla gerçekleşen yapıcı ve olumlu görüşmesi barışçıl arayışları kamçılamasının yanında, 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması için net mekanizmalar üzerinde uzlaşılması memnuniyet vericidir’’ açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU CANLI YAYINDA YARGILANSIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 3 bin 741 sayfalık iddianamesini hazırlandığını ve mahkemeye sunulduğunu hatırlatan Bahçeli, “İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak, bilakis korku ve kaygının tezahürü olarak değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı. Yargılamanın hızla yapılmasını ve başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı verilmesini öneren Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: “Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir. İBB’yi saran devasa boyutlu iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etapların doğrudan takip edilmesi aynı zamanda hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir’’ şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin finansmanı amacıyla Ekrem İmamoğlu’nun dehşet verici, dahası hırs ve ihtirasla perçinli gayrimeşru, gayrihukuki bir tertip ve teşebbüsün içine girdiğini kaydeden Bahçeli, "Türkiye’yi satın almak için rüşvet ve yolsuzluk kulvarından mıntıka temizliğine soyunanlar çok geç olmadan yakayı ele vermişler, Türk devletinin CHP kongreleri gibi satılık olmadığını çok şükür göster-mişlerdir. Bize göre iddianamenin özü ve özeti budur" dedi.







