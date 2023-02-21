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Kira yardımına 512 bin başvuru

11 kenti vuran deprem sonrası 927 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı. AFAD’a göre bu binalardan 22 bin 597’si ağır hasarlı. Ağır hasarlı binalarda yer alan 74 bin 649 bağımsız bölüm ise yıkık vaziyette. Bölgeden 400 bin kişi tahliye edilirken, 512 bin kişi de kira yardımı için başvurdu.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
04:00 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
11 kenti vuran deprem sonrası 927 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı.

11 kenti vuran deprem sonrası 927 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı.

11 şehri etkileyen deprem felaketinde bir yandan arama kurtarma çalışmaları yapılırken, bir yandan da depremzedelerin tahliyesi için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda dün itibarıyla yaklaşık 400 bin vatandaş, AFAD’ın koordinasyonunda başka şehirlere tahliye edildi. Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası tek yürek oldu. Tüm kurumlarını seferber eden devlet, 35 bin 250’si arama kurtarma olmak üzere toplamda 271 bin 60 personeli bölgede görevlendirdi.

Ekipler, bir cana ulaşmak için enkazda gece gündüz demeden çalıştı. Bunun yanı sıra yurt dışından da yardım eli uzandı. 11 bin 488 yabancı ülke arama kurtarma personeli bölgeye geldi, bunlardan 3 bin 273’ü hala deprem bölgesindeki görevini sürdürüyor. 20 bin 870 enkazda arama kurtarma yapıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra depremzedelerin başka şehirlere tahliyeleri için de büyük gayret gösterildi. Kara, hava ve denizden gerçekleştirilen seferlerle yaklaşık 400 bin vatandaşın tahliyesi sağlandı. Ayrıca milyonlarca vatandaşın da kendi imkanlarıyla bölgeyi terk ettiği belirtiliyor. Öte yandan depremzedelerin yeme, içme, barınma, sağlık, ısınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye şu an için yaklaşık 8 milyar lira ödenek gönderildi. 512 bin 897 vatandaşın da kira yardımı başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Hasar tespit çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 927 bin binada çalışmalar tamamlandı. Veriler şu şekilde: 22 bin 597 binada 74 bin 649 bağımsız bölüm yıkık, 686 bin 414 binada 2 milyon 697 bin 438 bağımsız bölüm az hasarlı ve hasarsız.


#Deprem
#Kira Yardımı
#AFAD
1 saat önce
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Kira yardımına 512 bin başvuru
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