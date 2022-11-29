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Kiracısının kapısını baltayla kırmıştı: Tadilat yapacaktım o yüzden

İstanbul Bayrampaşa'da kiracısının kapısını baltayla kırdığı iddia edilen 93 yaşındaki Naim Akgün hakim karşısına çıktı. Naim Akgün, " Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindedir, ben malıma neden zarar vereyim. Tadilat yapmaya gitmiştim, elimde bu yüzden balta vardı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Kiracısının kapısını baltayla kırmıştı: Tadilat yapacaktım o yüzden
Öfkeli ev sahibi kiracısının kapısını baltayla böyle kırmıştı

Olay, Ocak ayında Bayrampaşa’da meydana gelmişti. İddiaya göre, 93 yaşındaki Naim Akgün, anlaşmazlık yaşadığı kiracısının kapısını balta ile kırmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Naim Akgün'ün kiracısı olan mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kirayı ödememesi nedeniyle evlerine balta ile gittiği belirtilmişti. Akgün’ün kapıyı kırarak eve girdiği açıklanan iddianamede, sanık Akgün'ün ‘silahla konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

  • Naim Akgün’ün İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.

“TADİLAT YAPMAYA GİTMİŞTİM, ELİMDE BU YÜZDEN BALTA VARDI"

Duruşmada savunması sorulan Akgün, “93 yaşındayım ben evi 2-3 kişiye kiraya verdim 20 kişi oldular” dedi.

Hakimin "Kapıya gitmişsin balta ile kapıyı kırmışsın" demesi üzerine sanık Akgün, "Ben öyle bir şey yapar mıyım? Bir kapı 15 bin TL. Ben apartmanda tadilat yapıyordum. Bana saldırılar 8-10 kişi. Ben kira işlerini oğluma devrettim ona kirayı ödemedikleri için evden çıkmalarını söyledim. Evi de berbat halde bıraktıkları için evde tadilat yapmaya gitmiştim, elimde bu yüzden balta vardı. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kendi malıma niye zarar vereyim" diye konuştu.

  • Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatını istedi. Ara kararını açıklayan hakim, tanıkların dinlenilmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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