Kiralık katiller sosyal medyada kol geziyor: Skandal yazışmalar ortaya çıktı "Yaralama 500, öldürme 2 milyon"

İstanbul’da üç gün arayla yaşanan iki olayda da tetikçilerin para karşılığı saldırı düzenlediği belirlendi. İlk olayda bir iş insanının aracına kurşun yağarken, ikinci olayda bir kuyumcuya ait işyeri otomatik silahlarla tarandı. Saldırıların arkasında ücret karşılığı anlaşılan tetikçilerin olduğu tespit edildi. İlk olayda saldırıyı yapan kişinin kadın olduğu ve olay öncesi eşofmanla binaya girip ardından kıyafet değiştirerek mini etekle ayrıldığı güvenlik kameralarına yansıdı.









Telegram’da ‘Tetikçi Lazım’ Mesajları





Araştırmalarda, Telegram başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında "kiralık katil" başlığıyla kurulan gruplarda açık açık tetikçi arandığı ve tekliflerin döndüğü görüldü. Deneme amaçlı yazışmalar yapan bir gazeteci, Telegram’da attığı “Tetikçi lazım” mesajına kısa süre içinde dönüş aldı. Kendisini tetikçi olarak tanıtan kişiler, doğrudan fiyat teklifi sunarken, bazıları "öldürme" yerine "yaralama" teklifinde bulundu.





İletişime geçen kullanıcılar, fiyat skalası da belirtti: Bel altı yaralama için 500 TL, öldürme içinse 2 milyon TL talep edildi. Hatta bazı kişiler "öldürmeyelim, sakat bırakalım" gibi ‘alternatif’ çözümler sundu. Kimileri ise “fake numara satıyorum” diyerek aracı rolü üstlenmeyi teklif etti.









Hukukçular: Teklif Yetmez, Eylem Gerekir





Türk-Alman Üniversitesi’nden Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, bu tür ilanların hukuken cezalandırılabilmesi için icraata geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Milliyet'in haberine göre; Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Devrim Güngör de, bazı suçların mağdurun şikayetine bağlı olduğunu, şikâyet olmadığı sürece işlem yapılamayacağını vurguladı.









Polis Harekete Geçti: 58 Tutuklama





Sosyal medya üzerinden müşteri arayan bu suç ağları, Emniyet birimlerinin de radarında. Son bir ayda yapılan teknik takip sonrası İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 149 şüpheliden 58’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.











