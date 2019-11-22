Kiraz’a saldırı emrini o verdi

DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu Kamile Kayır hakkında iddianame düzenlendi. Örgütün hücre evinde kalorifer peteğinin arkasınaki gizli bölmede yakalanan gri listedeki terörist için “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede tanık ifadeleri de ayrıntılı olarak yer aldı. ‘Yüksel Akdoğan’ kod adlı gizli tanık, Kayır’la ilgili “Örgütün Türkiye Merkez komitesinde yer alıyor. Özellikle Yürüyüş Dergisi’ndeki yazıları bizzat kendi yazıyor. Türkiye’de olabilecek illegal ve legal eylemlerden haberi olan ve eylemlerinin talimatını onaylayan şahıslardandır. Örgüt içerisinde eğitim veren, eğitimde alınan notlar, aynı zamanda yapılan toplantılarda alınan kararları onaylayan şahıstır” şeklinde beyanda bulundu.

EYLEM EMRİNİ AĞZINDA TAŞIMIŞ

Kayır’ın, Savcı Mehmet Selim Kiraz’a yönelik eylemin de talimatını vermiş olabileceği değerlendirildi. Gizli tanıklardan ‘Sevilay Gönül’, “Adliye olayından yaklaşık 5 gün, 1 hafta önce Şafak Yayla ile Yürüyüş dergisinde görünen şahıs bu şahıstır. Eylem talimatını bu şahıs vermiş olabilir. Örgütün yurtdışı yapılanması ile yazışmalar yapan şahıstır” dedi. Dosya kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan C.B. ise Kayır’ı yurtdışına örgüt talimatlarını götüren kuryelerden biri olarak tanıdığını söyledi. C.B., “Ağzında SD kart alarak şifreli yazışmaları yurt dışına taşıyan kuryelerden bir tanesidir. Tüm alan ve bölge sorumluları şifreli yazışmalarını bu Yürüyüş Dergisi vasıtası ile sağlar” diye konuştu.