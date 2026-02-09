Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırklareli'nde bir üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'nde bir üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

20:129/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli’nin İnece beldesinde süt ürünleri üretim tesisinin deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken tesiste hasar oluştu.

Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

İnece beldesinde üretim yapan tesisin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


#Kırklareli
#tesis
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2026 AÖF kayıt yenileme süreci adım adım