Kırklareli’ndeki selde 6 kişi hayatını kaybetmişti: İstinaf kararı bozdu ve işletme sorumlularına verilen cezayı yeterli bulmadı
Şefika Nur Çiftçi
22:4024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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“Oksijeni bol, stresi az” diyerek pazarladılar: 6 kişiye mezar oldu
Kırklareli İğneada’da ruhsatsız ve yıkım emri olan bungalov tesislerinde meydana gelen selde 6 kişinin hayatını kaybettiği davada, İstinaf mahkemesi cezaların yeterli olmadığına hükmetti. İşletme müdürü Bülent Bayrak başta olmak üzere 4 sanık yeniden yargılanacak. Kızı Mihriban ve damadı Selman Bağışlar’ı evliliklerinin 3. ayında kaybeden ve mücadelesinden geri durmayan anne Safiye Yaşa, “Adaletin tecelli ediyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz, destek olan herkese minnettarım” dedi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023 tarihinde Longoz Ormanları’nda meydana gelen selde yıkım emri olan ve ruhsatsız işletilen tesiste 6 kişi hayatını kaybetti.
‘Sisli Vadi’ isimli kaçak bungalov tesisinde konaklayan; Selman ve Mihriban Bağışlar çifti, Suna Duman, Ahmet Baki ve Raile Şimşek çifti ve Ümit Solmaz kurtarılamadı.
Daha önce Yeni Şafak olarak hazırladığımız,
‘Sisli Vadi Cinayeti’ dosyasında, yaşananları ve ailelerin hukuk mücadelelerini; Mihriban Bağışlar'ın annesi Selman Bağışlar'ın kayınvalidesi Safiye Yaşa, Suna Duman'ın eşi Hüseyin Duman, Avukatları Şahin Gökbulut ve Melike Durğun’dan dinlemiş, Longoz Ormanları üzerine uzun yıllar çalışan Prof. Dr. Ali Kavgacı’dan ise söz konusu vahamete dair görüş almıştık.
İstinaf mahkemesi, işletme sahibi Bülent Bayrak’ın da aralarında olduğu; tutuksuz sanıklar Cenan A., Sevcan U., Büsra G.’nin yargılandığı davada ilk derece mahkemece verilen kararı bozdu.
Bülent Bayrak'a verilen cezanın neden yetersiz olduğu tek tek bildirildi:
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince yapılan değerlendirmede,
"işletme sahibi tutuklu sanık Bülent Bayrak hakkında failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zamanın nazara alınmak suretiyle fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde ceza maddesinde öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hüküm olunması gerekirken 6 kişinin sele kapılarak ölmesinde ve 3 kişinin yaralanmasında asli kusurlu olduğu, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerektiği"
belirtildi.
Bayrak'a uygulanan indirime ve siciline dikkat çekildi
İstinaf Mahkemesi ayrıca sanık Bülent Bayrak hakkında uygulanan
ceza indiriminin, sanığın adli sicil kaydının içeriği, dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği ve fiilden sonraki davranışları nedeniyle uygulanmaması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.
Bazı tanıklar mahkemede dinlenmedi
Dosyanın hazırlık aşamasında dinlenen tanıklar N.G. ve R.G'in mahkeme huzurunda dinlenmediği, tanıkların ayrıntılı olarak dinlenmesi gerektiğine de işaret edildi.
Olay yeri kameraları tekrar incelensin dendi
Yapılan yargılama aşamasında adli emanette bulunan
olay yerine ait kamera görüntülerinin yer aldığı iddia edilen 2 hard disk
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmiş, kurtarılması mümkün olmayacak şekilde hasar aldığı tespit edilmişti.
TÜBİTAK'a gönderin talimatı verildi
İstinaf mahkemesi, söz konusu hard disklerin TÜBİTAK veya mahkemenin belirleyeceği başka bir özel veri firması ve bilirkişiye verilerek çözümüne ilişkin rapor alınmasından sonra tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sanıkların hukuki durumunun yeniden tayin edilmesine karar verdi.
Dava dosyası, yeniden görülmek üzere Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Hiçbir zaman pes etmedi: Anne Safiye Yaşa
İstinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından sorularımızı cevaplayan anne Safiye Yaşa, sanıklarından yeniden yargılanacak olmalarından büyük mutluluk duyduklarını anlattı.
"Mutluluğumu kelimelere dökemem"
Yaşa,
“Öncelikle çok mutluyum,
Albayrak Grubu’na Yeni Şafak’a
, sesimizi duyurmamıza destek olan, mücadelemizde yanımızda olan herkese minnettarım, çok teşekkür ediyorum. Tüm devlet büyüklerimize, resmi makamlarda yer alan, derdimizi dinleyen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum”
dedi.
"Mücadelemiz sonuç verdi"
Safiye Yaşa, İstinaf mahkemesinin kararı iptal etmesinin sebeplerine de değinerek,
“Bülent Bayrak’a iyi hal indirimi uygulanması, cezanın en alt sınırdan başlanarak verilmesi, kamera kayıtlarının çözümlenmemesi, bazı tanıkların mahkemede dinlenmeden karar alınması… İstinaf Mahkemesi tüm bu sorunlu noktaları görüp, adaletin tecelli etmesine engel olan tüm sebepleri görmüş ve sanıkların yeniden yargılanmasını istemiş. Bu bizi çok memnun eden ve beklediğimiz, bunun için mücadele verdiğimiz bir karar oldu”
ifadelerini kullandı.
"Olası kasttan ceza alacaklarına inancımız tam"
Anne Yaşa,
“Sanıkların tekrar yargılanacakları zaman ‘olası kasttan’ yargılanacağına ve ceza alacağına inancımız tam. Mücadelemizi evlatlarımız için sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Adaletin tecelli ediyor olmasını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz”
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