Kırklareli’ndeki selde 6 kişi hayatını kaybetmişti: İstinaf kararı bozdu ve işletme sorumlularına verilen cezayı yeterli bulmadı

Safiye Yaşa, İstinaf mahkemesinin kararı iptal etmesinin sebeplerine de değinerek,

“Bülent Bayrak’a iyi hal indirimi uygulanması, cezanın en alt sınırdan başlanarak verilmesi, kamera kayıtlarının çözümlenmemesi, bazı tanıkların mahkemede dinlenmeden karar alınması… İstinaf Mahkemesi tüm bu sorunlu noktaları görüp, adaletin tecelli etmesine engel olan tüm sebepleri görmüş ve sanıkların yeniden yargılanmasını istemiş. Bu bizi çok memnun eden ve beklediğimiz, bunun için mücadele verdiğimiz bir karar oldu”