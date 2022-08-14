Kirli oyunu beraber bozacağız: 85 milyon aynı haklara sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi Bektaşi vatandaşlar üzerinde kirli bir oyun oynamaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri’nde 40 üründe indirim yapılacağını hatırlatan Erdoğan, bunun piyasaları daha da rahatlatacağını söyledi. Erdoğan, “Koyun kuzu da yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde ciddi bir indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri’nden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketler de kendilerini ona göre ayarlayacak.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Akdeniz ve Karadeniz’de yürütülen doğalgaz arama faaliyetlerine değindi. Erdoğan, “Doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak” dedi.

AKDENİZ’DE KARADENİZ’DE ARAMA

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Arama sondaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle yapıyoruz. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz var. 6 gemimizle şu anda Akdeniz’de Karadeniz’de arama tarama çalışmalarını yapıyoruz. Doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak. Çok daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da farklı olacak.

ABDÜLHAMİD HAN’I MAVİ VATAN’A YOLCU ETTİK

Salı günü dünyanın en ileri teknolojisine sahip Abdülhamid Han’ı Mavi Vatan4a yolcu ettik. Kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. İnşallah Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han’ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum.

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ÇORUM’A ELİMİZ BOŞ GELMEDİK

Çorum’a gelirken elimiz boş gelmedik. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Şehrimize modern bir stadyum kazandırmanın müjdesini vermiştik. 15 bin kişilik stadyumu kullanıma açtık. Çorum şu anda 2. ligde. 2. lig Çorum’a yakışmaz. Stadyumun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çorum belediyemiz, şehrimizi güzelleştirmek için taş üstüne taş koymaya devam ediyor. 2 yıl önce aramızdan ayrılan Arif Ersoy hocamızı rahmetle anıyorum. Fatih’in hocası Akşemsettin hazretlerine Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip’i rahmetle anıyorum.

MASA KURUP İFTİRA ÜRETİYORLAR

Partimizin 21. yıl dönümüne kavuşuyoruz. 14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak o heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi şurada bir tane poster görüyorum: 6’lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Yalan çorbası, kandil dolması, laf salatası, Selo kahvaltısı var, başka Washington portakalı var. Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken, biz eser ve hizmet üretiyoruz, dertlere derman oluyoruz. Sınırlarımın içinde teröristlere göz açtırmıyoruz. Sınır ötesinde de teröristlerin tepesine biniyoruz.

40 ÜRÜNDE İNDİRİM

Ülkeye ve millete hizmet nasip işidir. Atalarımız bunun için zorla güzellik olmaz demişler. Hizmette gözü olmayanların içler acısı halini görüyorsunuz. Birilerinin nelerle uğraştığını sizler de görüyorsunuz. Koyun kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde ciddi bir indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri’nden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketler de kendilerini ona göre ayarlayacak.”

Milli birlik ve beraberlik çalışması

Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın cumhuriyetle birlikte diğer tüm benzeri kurumlar gibi kapatıldığını hatırlatan Erdoğan, “Bu sevgi, barış, kardeşlik ve muhabbet kapısının müze statüsüyle fiziken yeniden açılmasını sağlayan şehit Başbakan rahmetli Adnan Menderes’tir” dedi. Bir süredir İçişleri ve Kültür Bakanlıklarının koordinasyonunda milli birlik ve beraberlik çalışması yürüttüklerini kayeden Erdoğan şöyle devam etti: Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek, Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600’ü hızla karşılandı. Çeşitli illerimizde temeli yapılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu bir töreni de yakında gerçekleştireceğiz.

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Bambaşka bir Türkiye olacak

Avrupa’da yaşanan doğalgaz krizine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini garantiye alacak çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, “Avrupalılar kışı nasıl geçineceğiz diye kara kara düşünürken, biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak çalışmalar yürütüyoruz. Arama-sondaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle yapıyoruz. Şu an 4 tane sondaj gemimiz var. İnşallah doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren unutmayın bu ülke bambaşka olacak, daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da farklı olacak” diye konuştu.

Çorum’a savunma sanayii müjdesi

Çorum’a savunma sanayii alanında bir müjde vereceğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti: “Şimdi bir müjdeyi sanayiyle ilgili verelim. Çorum’u savunma sanayiinde öne çıkarıyoruz. Çorum’da barut ve kapsül üretim tesisini öne çıkarıyoruz. 6 milyar TL’lik yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. 3 ayrı fabrikadan oluşan bu yatırımın ilk etabını 2023 Mayıs’ta hizmete almaya planlıyoruz. Bu yatırım savunma sanayiine ayrı bir güç katacaktır.”

Terör örgütlerinden sana yar olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun işsizlikle ilgili iddialar ortaya attığını söyleyen Erdoğan, CHP’nin yanında terör örgütlerinin yer aldığını söyledi. “Bay Kemal unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bay Kemal, Sayın Baykal’ı kasetle devirip gelmedi mi? Gittikleri her yerde yalan yanlış... Geçen gün işsizlikle ilgili bir iddia ortaya atıyor, rakamları bile söyleyemiyor. Bu zat kendini karanlığa mahkum etmişti. Kim var bunların yanında PKK’nın siyasi uzantısı HDP, kim var İP, bir de işte ufak tefek birileri var. Polisimize el kaldıranların yanında olanlardan hiçbir şey olmaz.

HIRSININ ESİRİ OLMUŞ

Bay Kemal unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Bunların hepsini Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te nasıl yerle bir ettiysek bundan sonra da aynısını yapacağız. Bay Kemal ve arkadaşlarının bu durumunu gördükçe, CHP’ye oy veren vatandaşlarıma üzülüyorum. Bu CHP, terörle ve teröristlerle mücadelede parlamentoda ret oyu veren değil mi? Hırsının esiri olmuş, Türkiye’ye dair bir ideali olmayan muhalefetle karşı karşıyayız.”

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Yeniden zafere

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti’yi, 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız.” ifadesini kullandı. Partiden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve AK noktalardaki partililere mektup gönderdi.

Mektubuna, “Değerli dava ve yol arkadaşım, bundan 21 yıl önce sizlerle birlikte, AK Parti’mizin resmi kuruluşunu tamamlayarak, milletimize hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olmuştuk.” sözleriyle başlayan Erdoğan, “Bir olduk 21 olduk” şiarıyla çıkılan bu yolda, ilk günkü heyecanla yola devam ettiklerini vurguladı.

20 YILDA ASIRLIK DEMOKRASİ HAMLESİ

Kuruluşunun üzerinden 16 ay geçmeden girilen ilk seçimde milletin AK Parti’yi açık ara farkla iktidara getirerek, kendilerine olan güvenini gösterdiğini belirten Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti: “Türkiye’nin vesayetin sancılarıyla kıvrandığı, geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği, istikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı, dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği, velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz.

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