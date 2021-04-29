Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu’ya ulaştı: Araçlar kontak kapattı

Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ve bugün saat 19.00’da başlayıp Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculukları devam ediyor.
Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler sabah erken saatlerde yine yollara döküldü.
Bu nedenle TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu, araçlar kontak kapattı.
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı "tam kapanma" genelgesini yayınladı
Trafik yoğunluğun giderek artması sebebiyle özellikle dinlenme tesisi girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor.
KORONAVİRÜS
Ve en radikal tedbirler geldi: 18 gün tam kapanma
TEM’in Ankara yönünde ulaşımın yoğunlaşmasıyla birlikte polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güzergahtaki önemli noktalarda görev aldı.
GÜNDEM
Tam kapanmayı duyan berbere koştu: Bayram tıraşını erken oldular
Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle emniyet şeritlerini açık tutabilmek için sürücüleri uyarıyor.
FOTOĞRAF
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı tam kapanma kararının ardından İstanbul'dan ayrılamak isteyen vatandaşlar, dün yoğun trafiğe neden oldu. Bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çıkışlar, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.
İstanbul'dan ayrılan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından başlayarak TEM Otoyolu'nda devam etti ve Sultanbeyli'ye kadar sürdü.
Sürücülerin neden olduğu trafik, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde havadan görüntülendi. TEM Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu sürüyor.
İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış sürüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'dan dün başlayan çıkışlar, bugün sabahın erken saatlerinde yine sürdü. İstanbul'u terk eden sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.