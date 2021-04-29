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Gündem Kısıtlamadan kaçış trafiği Boluya ulaştı Araçlar kontak kapattı
BOLU

Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu’ya ulaştı: Araçlar kontak kapattı

Türkiye genelinde bugün başlayacak ve Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala yola çıkan tatilciler TEM’in Bolu Dağı Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu’ya ulaştı: Araçlar kontak kapattı
Sabah erken saatlerde yollara dökülen tatilciler, yoğun trafik nedeniyle zaman zaman kontak kapattı.

Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ve bugün saat 19.00’da başlayıp Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculukları devam ediyor.

İHA

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler sabah erken saatlerde yine yollara döküldü.


İHA

Bu nedenle TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu, araçlar kontak kapattı.

İçişleri Bakanlığı "tam kapanma" genelgesini yayınladı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı "tam kapanma" genelgesini yayınladı

İHA

Trafik yoğunluğun giderek artması sebebiyle özellikle dinlenme tesisi girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Ve en radikal tedbirler geldi: 18 gün tam kapanma
KORONAVİRÜS
Ve en radikal tedbirler geldi: 18 gün tam kapanma

İHA

TEM’in Ankara yönünde ulaşımın yoğunlaşmasıyla birlikte polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güzergahtaki önemli noktalarda görev aldı.

Tam kapanmayı duyan berbere koştu: Bayram tıraşını erken oldular
GÜNDEM
Tam kapanmayı duyan berbere koştu: Bayram tıraşını erken oldular

İHA

Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle emniyet şeritlerini açık tutabilmek için sürücüleri uyarıyor.

17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış sürüyor
FOTOĞRAF 19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı tam kapanma kararının ardından İstanbul'dan ayrılamak isteyen vatandaşlar, dün yoğun trafiğe neden oldu. Bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çıkışlar, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.
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İstanbul'dan ayrılan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından başlayarak TEM Otoyolu'nda devam etti ve Sultanbeyli'ye kadar sürdü.
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Sürücülerin neden olduğu trafik, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde havadan görüntülendi. TEM Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu sürüyor.
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İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
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İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
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İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
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Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
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Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Title
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Title
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
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Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Title
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Title
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Title
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Title
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış sürüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'dan dün başlayan çıkışlar, bugün sabahın erken saatlerinde yine sürdü. İstanbul'u terk eden sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.


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