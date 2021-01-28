Gündem Kısıtlamaları üç kez ihlal eden kahvehane yine basıldı Sahibi Koronavirüse inanmıyorum dedi
İSTANBUL

Kısıtlamaları üç kez ihlal eden kahvehane yine basıldı: Sahibi 'Koronavirüse inanmıyorum' dedi

Esenyurt'ta daha önce koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 kez ceza kesilen kahvehaneyi polis ekipleri 4'üncü kez bastı. İşyerindeki 18 kişiye 62 bin 442 lira ceza yazıldı. İşyeri sahibi ise pandemi boyunca dükkanını açtığını ve koronavirüse inanmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kahvehanesine baskın yapılan işyeri sahibi koronavirüse inanmadığını söyledi.
Kahvehanesine baskın yapılan işyeri sahibi koronavirüse inanmadığını söyledi.

Koronavirüs nedeni ile getirilen kısıtlamalara bir kahvehanenin uymadığı bilgisini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi.

İşyeri baskınında içeride 18 kişinin iskambil ve okey oynadığı tespit edildi. İşyerindeki 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza kesildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

DHA
Daha önce koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 kez ceza kesilen kahvehaneyi polis ekipleri 4'üncü kez bastı.

"KORONAVİRÜSE İNANMIYORUM"

  • Öte yandan kahvehane sahibine tedbirlere uymayıp, neden iş yerini açtığı soruldu. İş yeri sahibi ise, "Zaman geçsin diye, kendi kendimize oyun oynuyorduk. Ben bu koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri sürekli bu ortamdayız. Bu 4'üncü ceza oldu" diyerek cevap verdi.

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