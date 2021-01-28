Kısıtlamaları üç kez ihlal eden kahvehane yine basıldı: Sahibi 'Koronavirüse inanmıyorum' dedi Esenyurt'ta daha önce koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 kez ceza kesilen kahvehaneyi polis ekipleri 4'üncü kez bastı. İşyerindeki 18 kişiye 62 bin 442 lira ceza yazıldı. İşyeri sahibi ise pandemi boyunca dükkanını açtığını ve koronavirüse inanmadığını söyledi.

Haber Merkezi 28 Ocak 2021, 09:40 Son Güncelleme: 28 Ocak 2021, 09:47 DHA